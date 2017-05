Canada verbiedt het wegslepen van passagiers uit overboekte vluchten

De beelden van een man die met een bebloed gezicht door het gangpad uit het vliegtuig werd getrokken staan nog vers op het netvlies. David Dao, de dokter die weigerde het toestel van United Airlines te verlaten omdat hij een geldig ticket had en patiënten moest zien, ging de hele wereld over en bezorgde de luchtvaartmaatschappij een PR-nachtmerrie.

Dao klaagde United vervolgens aan en trof een schikking voor een onbekend bedrag. Daarmee luwde de storm maar vooral: leek er niks te veranderen. United Airlines gaf weliswaar aan het aantal overboekingen per vlucht te verminderen - maar overboeken blijft aan de orde van de dag.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu liet op vragen van NRC al eens weten dat er in Nederland geen specifieke wetgeving is die overboeking verbiedt en luchtvaartmaatschappijen dus onverminderd door kunnen gaan met dit soort praktijken.

Instemming vereist

Marc Garneau, de Canadese minister van Transport, laat het er niet bij zitten. Hij introduceerde deze week een nieuwe wet die United Airlines-taferelen in zijn land moet voorkomen. De zogeheten ‘passenger bill of rights’, die onderdeel is van de Canadese vervoerswet, legt onder meer regels vast voor de behandeling van vliegtuigpassagiers. De ophef rond United Airlines was hiervoor de aanleiding. “Zulke incidenten tolereren wij niet in Canada”, zei Garneau tijdens een persconferentie. “Als Canadezen een ticket kopen moet de luchtvaartmaatschappij zich ook houden aan hun deel van de overeenkomst.”

De wetgeving betekent geen verbod op overboeken, maar garandeert dat mensen niet onvrijwillig uit een vliegtuig kunnen worden gehaald. Als er geen vrijwilliger is gevonden om zijn stoel op te geven moeten luchtvaartmaatschappijen het compensatiebedrag maar verhogen om mensen toch te verleiden om uit te stappen, gaf Garneau aan.

Er is ook kritiek op de wet. Een Canadese consumentenorganisatie vindt dat de wetgeving niet ver genoeg gaat en de passagier nog steeds onvoldoende beschermt. De wet gaat in 2018 in en zal gelden voor binnenlandse en internationale vluchten, ook als die in een ander land opstijgen.