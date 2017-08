Canada richt zich tot Noord-Korea en de VS: 'Voorkom escalatie'

Door gisterochtend te tweeten dat militaire oplossingen 'locked en loaded' zijn, mocht Noord-Korea daartoe uitnodigen, gooide Donald Trump weer eens wat extra kolen op het vuur. De twee naties intensiveren de laatste weken hun oorlogsretoriek. Zo zei Trump eerder deze week nog dat Noord-Korea's bedreigingen richting de VS zouden worden beantwoord met 'fire and fury'.

Chrystia Freeland zegt nu dat Canada achter haar buurland staat, maar benadrukt dat zowel de VS als Noord-Korea hun oorlogsretoriek moeten minderen. "Het is vanuit Canadees perspectief belangrijk om te benadrukken dat we achter onze bondgenoten staan wanneer ze bedreigd worden. Wanneer zij worden bedreigd, worden wij ook bedreigd."

"Dit gezegd hebbende", vervolgde Freeland, "denk ik dat we moeten zoeken naar manieren om de situatie te de-escaleren. We moeten een manier vinden om Noord-Korea ervan te overtuigen dat het pad waarop het zich nu bevindt... geen positief einde kan hebben. Noord-Korea vormt op dit moment een onacceptabele veiligheidsbedreiging in de regio en de hele wereld."

Korte uitwisseling De ontmoeting met haar Noord-Koreaanse collega vond plaats in Manilla, tijdens een bijeenkomst van Aziatische overheden, en was geen formele vergadering. Freeland zei dat het gesprek nuttig was voor beide partijen. Zij heeft inmiddels ook over de kwestie gesproken met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson en een topdiplomaat van China, tijdens een korte reis naar Beijing.

