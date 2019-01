Canada ontslaat ambassadeur in China na politiek gevoelige uitspraken over topvrouw Huawei

De Chinese zakenvrouw Meng Wanzhou wordt door de VS verdacht van het schenden van sancties die zijn opgelegd aan Iran. Ze is in Canada gearresteerd en op borgtocht vrij. In de Canadese krant Toronto Star liet McCallum optekenen dat hij het ‘geweldig voor Canada’ zou vinden als de VS af zouden zien van het uitleveringsverzoek voor Wanzhou. Sinds haar arrestatie zijn twee hooggeplaatste Canadezen in China gearresteerd. Volgens China op verdenking van activiteiten die een gevaar vormen voor de staatsveiligheid, maar critici beweren dat het om een vergeldingsactie gaat. McCallum suggereerde dat Canada over hun vrijlating zou kunnen onderhandelen als de zakenvrouw in Canada zou blijven, zo meldt AP.

