Canada is geen partij voor hockeyers Oranje

Ingetogen vierden de Nederlandse hockeyers vandaag de overwinning op Canada (5-0), waardoor het elftal van bondscoach Max Caldas donderdag de kwartfinale van het WK speelt tegen gastland India (14.30 uur).

Er waren meerdere verklaringen voor de zuinige vreugde bij de hockeyers. Allereerst betrof het duel met Canada een tussenronde, waartoe Nederland verplicht werd nadat het in de groepsfase als nummer twee was geëindigd. De nederlaag tegen Duitsland (4-1) verplichtte Oranje tot het maken van overwerk in Bhubaneswar.

Daarnaast was de zege op Canada, dat nog nooit wist te winnen van Nederland, bijna een vanzelfsprekendheid. Daarvoor zijn de krachtsverschillen te groot. Canada, de nummer elf van de wereldranglijst, kan putten uit slechts tweeduizend mannelijke hockeyers; een fractie van de ruim 96.000 mannelijke beoefenaars in Nederland. In Canada wordt hockey bij voorkeur op ijs gespeeld.

Maar het derde, meest zwaarwegende element om ietwat geremd de kwartfinaleplek te vieren, was het uitvallen van sterkhouder Sander de Wijn. Lars Balk (fraaie push) en Robbert Kemperman (tip-in) hadden Nederland op een comfortabele 2-0-voorsprong gezet, toen de verdediger van Kampong zich kort na rust verstapte en in tranen het veld verliet. Onduidelijk is nog de ernst van zijn kwetsuur.

Zonder De Wijn liep Oranje uit naar een overtuigende 5-0-zege. Gijs van Dam was twee keer trefzeker en ook Thierry Brinkman, na een fraaie solo van Kemperman, verschalkte de uitstekende Canadese doelman David Carter. “We houden een dubbel gevoel over aan deze wedstrijd”, liet aanvoerder Billy Bakker telefonisch weten vanuit Bhubaneswar. “Aan de ene kant hebben we een goede prestatie neergezet, maar aan de andere kant weten we nog niet wat er precies aan de hand is met Sander.”

Cultuur

Met of zonder De Wijn wacht donderdag de kwartfinale tegen gastland in India. Het Kalinga Stadium in Bhubaneswar zal gevuld zijn met vijftienduizend Indiërs. Caldas kijkt ernaar uit. “Indiërs zijn niet vijandig”, meent de bondscoach. “Ze maken alleen veel lawaai, waarbij ze dansen en zingen. Dat hoort bij hun cultuur.”

De ambiance is alleen niet bepalend, verwacht Caldas. “We hebben vaker dit soort omstandigheden meegemaakt, zoals een WK en EK in eigen land. Hockey in India is waanzinnig. Op straat voel je dat er een WK gaande is.”

Bakker verwacht een heet potje tegen India, dat in 1975 de enige wereldtitel won. “Iedereen verwacht dat zij een thuisvoordeel hebben, maar de druk, waarvan ik weet dat die groot is bij India, kan ook een negatief effect hebben op ze. Dat moeten we niet vergeten.”

India maakt tot op heden een fitte, frisse indruk op het WK. Geen onbelangrijk gegeven, omdat na de kwartfinale van donderdag op zaterdag alweer de halve finales staan geprogrammeerd. Zondag is de finale. “Ik weet dat de Indiërs handig zijn en goed in de counter”, meent Bakker. “We zullen hun zwakheden goed moeten analyseren en proberen daarvan te profiteren.”

Bakker beleeft een unieke ervaring in Bhubaneswar. “Vanaf het moment dat we op het vliegveld zijn geland, voelt het heel bijzonder”, zegt hij. “Het is een totaal andere cultuur, waar we veel energie van krijgen. Een WK in India is echt geweldig. Het is een mooie droom voor ieder jonge­tje.”

Donderdag zal het in ieder geval spannend worden tegen India. Na negen eerdere ontmoetingen is de score in balans (vier overwinningen, één gelijkspel en vier nederlagen).