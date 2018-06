Canada en Mexico slaan terug naar VS

Het zat erin. Na de Europese Unie gaan ook Mexico en Canada heffingen invoeren op de import van Amerikaanse producten. Het is een antwoord op de Amerikaanse heffingen op staal en aluminium uit de EU, Canada en Mexico.

Canada, met afstand de grootste buitenlandse staal- en aluminiumleverancier van de VS en zeer gepikeerd door de Amerikaanse heffingen, gaat een tarief van 25 procent invoeren op de import van Amerikaanse buizen en pijpen, en op constructiemateriaal voor treinen en trams. Ook andere staalproducten worden met zo’n heffing belast.

Larry Kudlow, een adviseur van Trump op economisch gebied, zei dat de heffingen ‘een tijdje kunnen bestaan, maar misschien ook niet’

Heffingen van tien procent komen er op uiteenlopende producten als yoghurt, chocola, matrassen, sojasaus, mosterd en insecticiden. Net als de EU gaat de Canadese regering een klacht tegen de VS indienen bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO), de instelling die bemiddelt bij handelsconflicten. Dat de regering- Trump de nationale veiligheid van de VS aanvoert om heffingen in te voeren, betitelde de Canadese regering als ‘absurd’.

Mexico laat het er ook niet bij zitten. Heffingen komen er op Amerikaanse lampen, appels, druiven, veenbessen, worstjes en diverse kazen. Ook op diverse staalproducten uit de VS voert Mexico heffingen in, maar dat doet het land niet op Amerikaans staal dat nodig is voor Mexico’s grote auto-industrie. Veel van die auto’s vinden hun weg naar de VS. Op de lijst van Amerikaanse producten die de EU wil gaan belasten, staan onder meer motoren, sinaasappels, make-up, T-shirts, keukenapparatuur, toiletpapier, luiers, tampons en whiskey.

De heffingen die de VS hebben ingevoerd op staal en aluminium uit Canada en Mexico lijken onder meer (en misschien wel: vooral) bedoeld om beide landen tot concessies te dwingen.

Familieruzie Sinds 1994 bestaat er tussen de drie landen een handelsakkoord – Nafta. De Amerikaanse president Trump is niet gecharmeerd van dat verdrag, omdat hij van mening is dat het akkoord in de VS tot banenverlies heeft geleid. Hij wil daarom veranderingen in het verdrag aanbrengen. Vrijdagavond suggereerde Trump dat er wat hem betreft ook aparte handelsverdragen kunnen komen tussen de VS en Canada enerzijds en de VS en Mexico anderzijds. Dat het intrekken van de heffingen ook nog tot de mogelijkheden behoort, bleek vandaag uit uitlatingen van Larry Kudlow, een adviseur van Trump op economisch gebied. Hij zei dat de heffingen ‘een tijdje kunnen bestaan, maar misschien ook niet’, omdat ze nog onderwerp van onderhandelingen zijn. De harde kritiek van de Canadese premier Trudeau op de Amerikaanse heffingen betitelde Kudlow als ‘een overreactie.’ Volgens hem zijn de VS en Canada momenteel in een ‘familieruzie’ beland.

