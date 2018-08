Canada eist dat farmaceuten betalen voor de ellende die ze aanrichten

Na een jaar waarin duizenden Canadezen stierven aan een overdosis zware pijnmedicatie, sleept de Canadese provincie Brits-Columbia een aantal grote farmaceutische bedrijven voor de rechter. Niet alleen geneesmiddelenfabrikanten, maar ook distributeurs zouden decennialang opzettelijk de verslavende werking van de opioïden hebben gebagatelliseerd met misleidende reclame.

De provincie eist van meer dan veertig bedrijven een schadevergoeding voor de kosten die zijn gemaakt voor verslavingszorg, noodhulp en opnames in het ziekenhuis. "Hoewel geld deze tragedie nooit goed kan maken, is het toch mijn taak actie te ondernemen", zei David Eby van het openbaar ministerie tijdens de persconferentie woensdag. Hij roept andere provincies op zich bij de rechtszaak aan te sluiten.

Gevolg: het medicijn werd voor steeds minder ernstige kwalen voorgeschreven

Een van de aangeklaagden is Purdue Pharma, fabrikant van de verslavende pijnstiller oxycontin. Volgens velen is dat bedrijf verantwoordelijk voor de zogenoemde opioïdenepidemie in de Verenigde Staten, Canada, en in mindere mate ook Europa. Vorig jaar stierven er bijna vierduizend Canadezen aan een overdosis pijnmedicatie. In de VS is het probleem het grootst, daar kwamen zo'n 42.000 mensen om het leven.

Nichtje van heroïne Purdue bracht oxycontin halverwege de jaren negentig op de markt. Het werd gepresenteerd als een medische doorbraak, een middel dat middelmatige tot ernstige pijn kan verlichten. Maar wat er vaak niet bij werd gezegd, is dat de stof het chemische nichtje is van heroïne. Hoewel het medicijn zeer verslavend is, adverteerde Purdue dat het veel veiliger en minder verslavend is dan andere opioïden. Het bedrijf financierde zelfs onderzoek en betaalde artsen om te zeggen dat bezorgdheid overdreven was. Gevolg: het medicijn werd voor steeds minder ernstige kwalen voorgeschreven. Purdue ontkent iets te hebben misdaan in Canada. In een verklaring liet het bedrijf woensdag weten diep bezorgd te zijn over de opioïdecrisis, maar herhaalde dat het zijn producten altijd volgens de Canadese regels op de markt heeft gebracht. Toch is de kans dat de fabrikanten en distributeurs een schadevergoeding moeten betalen zeker aanwezig, zegt Jaap Sijmons, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit van Utrecht. "Het is de plicht van farmaceuten om bijwerkingen te vermelden en mensen te waarschuwen voor de verslavende gevolgen. Als er bewijs is dat ze dat niet hebben gedaan, dan kan dat tot een schadevergoeding leiden." Wat de zaak nog sterker maakt, is dat Purdue in 2007 bij een Amerikaanse rechtszaak heeft toegegeven dat de marketing van zijn medicijn misleidend was. Het bedrijf moest destijds ruim 600 miljoen dollar betalen aan 26 staten. Een schijntje vergeleken bij de miljarden die het verdient. In de Verenigde Staten lopen er nog honderden zaken tegen farmaceutische bedrijven die opidoïden produceren. Zij worden verantwoordelijk gehouden voor de verslavingscrisis.

