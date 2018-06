Campussen voor bedrijven worden steeds populairder

Bedrijven vestigen zich graag op campussen en wetenschapsparken. In vier jaar tijd steeg het aantal bedrijven dat werkt vanaf een van de zeventien Nederlandse campussen met ruim 500 tot ruim 2200. Bij die 2200 bedrijven werken ruim 47.000 mensen. Dat zijn er 22 procent meer dan vier jaar geleden, en daarmee groeit de werkgelegenheid op campussen veel meer dan in de gemeenten waar ze zijn gevestigd (6 procent). Dat blijkt uit een studie van onderzoeksbureau Buck Consultants.

Campussen zijn locaties met goede vestigingsmogelijkheden en faciliteiten voor bedrijven en instellingen, waar de nadruk ligt op hoogwaardig onderzoek, dat deels gezamenlijk wordt uitgevoerd en waar kennis (soms) gedeeld kan worden. Ook zijn er belangrijke 'kennisdragers' (zoals universiteiten, universitaire ziekenhuizen, grote bedrijven als DSM, Sabic, ASML, Philips en Thales).

De grootste campussen zijn in Eindhoven (High Tech Campus, 11.500 personeelsleden bij bedrijven en instellingen), Leiden (Bio Science Park: 7500 mensen) en Enschede (Kennispark Twente, bijna 6100). De meeste campussen zijn georganiseerd rond een breed thema of vakgebied, zoals die in Eindhoven, Leiden, Wageningen (voeding) en Sittard-Geleen (chemie).

Kennis delen

Bedrijven zitten graag op campussen vanwege de (onderzoeks)faciliteiten en de mogelijkheid om kennis op te doen en te delen. Dat kan bij bedrijven zelf, in de les- of collegebanken, maar ook in de kantine of in de squashzaal, zegt onderzoeker René Buck. Kennis delen is overigens niet overal standaardpraktijk. Fundamentele (wetenschappelijke) kennis wordt vaak wel gedeeld, maar als die kennis een commerciële toepassing krijgt, wil de bereidheid om die te delen nogal eens afnemen of verdwijnen.

Campussen zijn goede plekken om een bedrijf te beginnen (start-ups) of om zelfstandig, losgemaakt van een ander bedrijf of instituut, verder te gaan (spin-offs). Van de 2200 bedrijven op de zeventien campussen is 35 procent een spin-off en 18 procent een startup. In totaal werken er anno 2018 bijna 163.000 mensen bij bedrijven en instellingen op de zeventien campussen én de twaalf campussen die in een opstartfase zitten. Het daadwerkelijke aantal is nog hoger. Schoonmakers, beveiligers en cateraars die werken voor een bedrijf dat niet op een campus is gevestigd, maar die er wel werken, zijn niet meegerekend.