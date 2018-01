Camiel Eurlings treedt terug als IOC-lid

“De discussie over mijn al dan niet aanblijven leidt af van waar het, juist nu, om moet gaan; de sport en de sporters”, aldus Eurlings. “Vandaar dat ik met pijn in het hart aftreedt als IOC-lid, de mooiste vrijwilligersbaan van de wereld.”

Lees verder na de advertentie

Eurlings lag de afgelopen week onder vuur omdat hij na jarenlang zwijgen over de mishandeling van zijn voormalige vriendin ineens zijn excuses aanbood. Dat was volgens veel critici te laat. “Zijn geloofwaardigheid als sportbestuurder is weg omdat hij zijn vriendin heeft mishandeld en daarom van besproken gedrag is. Zijn positie is onhoudbaar”, zei hoogleraar sport en recht Marjan Olfers deze week tegen deze krant.