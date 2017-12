Camiel Eurlings biedt excuses aan voor mishandelen vriendin

"Ja, er heeft zich in de nacht van 20 op 21 juli een wederzijds handgemeen voorgedaan tussen mij en mijn ex-vriendin", zegt Eurlings tegen de krant. Hij betuigt vervolgens spijt tegenover zijn ex-vriendin, het Internationaal Olympisch Comité (IOC), sportkoepel NOC*NSF, de olympische sporters en het Nederlandse publiek. Vanuit het IOC werd al langer druk uitgeoefend op Eurlings om met een publieke verklaring te komen over het voorval.

Volgens de oud-minister van Verkeer en Waterstaat en KLM-topman was het een eenmalig incident. De ex-vriendin van Eurlings deed aangifte tegen hem. Hij zou haar zwaar mishandeld hebben, maar zelf ontkent hij dat. Onlangs verklaarde Eurlings nog via zijn advocaat, Gert-Jan Knoops, dat het om een 'eenvoudige mishandeling' zou zijn gegaan. Tegen NRC zegt Eurlings niet in te willen gaan op de aard van het letsel.

Eurlings stelt in het gesprek zich nu volledig verder te willen focussen op zijn werk als bestuurslid voor het Internationaal Olympisch Comité.

In de verklaring zei Eurlings dat hij en zijn ex-vriendin schikten met het Openbaar Ministerie, waardoor hij niet vervolgd werd.

'Maatschappelijk werk' Tegenover NRC ontkent Eurlings dat hij een boete opgelegd kreeg, zoals eerder werd gemeld. Eurlings stelt dat hij als deel van de schikking een aantal dagen 'maatschappelijk werk' heeft vervuld. Van een taakstraf zou geen sprake zijn. "Ik heb steeds geprobeerd om deze zaak met mijn vriendin - van wie ik erg veel heb gehouden - samen op te lossen. Eerst onderling. Toen via mediation waar ik mij voor openstelde. Uiteindelijk is het gelukt via een andere, ook door haar geaccepteerde oplossing: een minnelijke OM-schikking zonder vaststelling dan wel erkenning van schuld. In verband met deze vertrouwelijke afspraak heb ik in april van dit jaar enkele dagen maatschappelijk werk verricht", aldus Eurlings.