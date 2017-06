Cambodjaanse premier Hun Sen: kies voor mij, of krijg een burgeroorlog

"Om de levens van miljoenen te garanderen, zijn we bereid om honderd of tweehonderd mensen te elimineren." Die uitspraak deed afgelopen week ongetwijfeld de rillingen over het lijf van duizenden Cambodjanen lopen, veel van hen overlevenden van tientallen jaren oorlog. De Cambodjaanse premier Hun Sen laat er dan ook geen twijfel over bestaan. Bij de komende verkiezingen wordt er maar één overwinning geaccepteerd: die van zijn Cambodian People's Party (CPP).

Het was in augustus 1952 toen in een klein dorp aan de oevers van de wildstromende Mekong Rivier een jongetje met de naam Hun Bunnal werd geboren. Net als miljoenen landgenoten groeide het kind op onder eenvoudige omstandigheden in een boerengezin. Maar dit was geen gewoon jongetje. Onder de naam Hun Sen zou hij uitgroeien tot één van de langst regerende leiders ter wereld en met zijn familie grote welvaart opbouwen.

Bijna 65 jaar na zijn geboorte staat de Cambodjaanse premier aan de vooravond van zijn grootste uitdaging tot nu toe: de lokale verkiezingen aanstaande zondag, gevolgd door parlementsverkiezingen volgend jaar. Hun Sen bestormt de verkiezingen met ijzeren vuist: het volk zal voor zijn partij kiezen, heeft hij recent diverse keren gezegd, of het krijgt een burgeroorlog waarbij regeringstroepen korte metten maken met oppositieaanhangers.

Hoe hard die boodschap ook is, hij past binnen het karakter van de leider die steeds meer op een alleenheerser begint te lijken. Sebastian Strangio, auteur van het boek 'Hun Sen's Cambodia', ziet in Hun Sen een extreem intelligent persoon die zich als een kameleon aanpast aan zijn politieke omgeving. "Eén van Hun Sen's belangrijkste eigenschappen is zijn bereidheid om meedogenloos op te treden voor eigen politiek gewin", zegt Strangio. "Hij heeft een zintuig voor politieke zwakheid en bezit de mysterieuze vaardigheid om zowel de belangen als de kwetsbaarheden van zijn tegenstanders te doorzien."

Tekst loopt door onder afbeelding.

Hij is autoritair en duldt geen oppositie, maar op een andere manier dan bijvoorbeeld de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un of Bashar al-Assad in Syrië, aldus Morgenbesser. "Waar veel andere autoritaire leiders een achterwaartse vorm van autoriteit gebruiken, daar is Hun Sen meer subtiel."

Chea Vanny is één van de Cambodjanen die die boodschap van harte neemt. De vakbondsleider van de Cambodian Confederation Trade Union is ervan overtuigd dat Hun Sen en zijn partij het land nog veel goeds gaan brengen. "Dankzij hem hebben we nu vooruitgang en ontwikkeling. Hun Sen heeft investeerders weten te overtuigen naar Cambodja te komen en heeft het leven van arbeiders verbeterd door de lonen te verhogen," zegt hij.

Wijdverspreid

Zuidoost-Azië expert Lee Morgenbesser bagatelliseert de prestaties. Na de verwoesting van de Rode Khmer kon Cambodja immers alleen nog maar vooruit, zegt hij. "Het feit dat armoede en corruptie nog zo wijdverspreid zijn, toont wel aan dat er limieten zijn aan Hun Sen's claim."

Bij Global Witness zijn ze ook al niet onder de indruk. Volgens de anticorruptie NGO heeft de naaste familie van de premier grote belangen in meer dan honderd bedrijven met een totaalwaarde van ruim 200 miljoen Amerikaanse dollar. Het totale vermogen van de Hun familie schat Global Witness op 500 miljoen tot 1 miljard dollar. Een nogal scherp contrast met Hun Sen's claim dat hij rondkomt van een maandsalaris van slechts 1150 dollar.

Het is een fragiel systeem dat kan ontsporen als er significante hervormingen worden doorgevoerd

San Chey is er niet over te spreken. De Cambodja directeur van het Affiliated Network for Social Accountability zou graag zien dat de autoritaire leider zijn macht gebruikt om iedereen in het land vooruit te helpen. "Politiek is niet iets voor één familie. Politiek is als een verkeerslicht. Als het licht groen is, mag je rijden. Is het rood, dan stop je. Doe je dat niet, dan krijg je ongelukken," zegt hij.

Van stoppen lijkt Hun Sen nog niets te willen weten. Tijdens de verkiezingen van vier jaar geleden verklaarde hij nog zeker tot 2023 te blijven zitten. Dat Cambodja ondertussen steeds meer afglijdt richting een dictatuur laat hem koud.

Volgens Sebastian Strangio heeft Hun Sen in de 32 jaar dat hij aan de macht is een complex politiek systeem opgebouwd dat drijft op een persoonlijk netwerk van loyaliteit, afspraken en steun van machtige mensen in het leger, de regerende partij en de overheid. Het is een fragiel systeem dat kan ontsporen als er significante hervormingen worden doorgevoerd. "Bij elke beslissing die hij neemt, zal hij al die krachten in overweging moeten nemen", zegt Strangio. "Hij heeft alles nu in eigen hand."