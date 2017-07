Californische Democraat start eerste impeachmentprocedure tegen Trump

Het lid van het Huis van Afgevaardigden beschuldigt Trump van belemmering van de rechtsgang door het 'bedreigen, en vervolgens ontslaan' van voormalig FBI-directeur James Comey. Hij gebruikt daarbij taal die is ontleend aan de telastleggingen tegen Richard Nixon tijdens de Watergate-affaire.

Volgens de Washington Post ziet het er echter niet naar uit dat hij in de nabije toekomst veel zal opschieten met zijn poging de Amerikaanse president afgezet te krijgen. Er zijn in het verleden ook resoluties voor impeachment ingediend tijdens de termijn van voormalige presidenten Ronald Reagan, Bill Clinton en George W. Bush. Pas als er een officieel onderzoek wordt gestart door de justitiecommissie van het Huis van Afgevaardigden, kan een eventuele impeachmentprocedure doorstromen naar de Senaat.

Sherman heeft slechts één medestander in het Huis die publiekelijk achter de resolutie staat: zijn partijgenoot Al Green uit Texas. Green heeft meerder malen laten weten dat hij voor impeachment is, maar heeft zelf nooit geen steppen in die richting ondernomen. Hij heeft de resolutie ondertekend omdat hij benieuwd is 'naar de reactie van het Huis.'

Ook is er geen steun vanuit de Republikeinse hoek. Daarnaast staat de Democratische leider in het Huis, Nancy Pelosi, op dit moment niet te trappelen. Zij wil dat alle lopende onderzoeken naar Trump worden afgerond. Afhankelijk van de uitkomt daarvan, moet worden bepaald of impeachment een optie is.

Sherman richt zich in zijn resolutie op de aanloop naar het ontslag van Comey, en gaf in een interview aan dat de recente onthullingen over de contacten tussen Donald Trump jr. en Rusland tijdens de verkiezingscampagne van Trump geen invloed hadden op zijn beslissing om een impeachmentprocedure te starten. Wel denkt hij dat de onthullingen ‘extra geloofwaardigheid’ geven aan zijn resolutie.

