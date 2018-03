Californië schenkt voortaan kopjes koffie met een kankerwaarschuwing

Een rechter van het Superior Court in Los Angeles heeft een belangengroep gelijk gegeven in een acht jaar durende zaak tegen Starbucks en negentig andere koffieverkopers, waaronder supermarkten en winkels. Deze Council for Education and Research on Toxics beroept zich op een wet die bedrijven verplicht te waarschuwen voor blootstelling aan giftige stoffen.

Bij de verbranding van koffiebonen ontstaat acrylamide, een schadelijke stof die bijvoorbeeld ook in tabaksrook, chips of pepernoten zit. Koffieverkopers moeten hun product voorzien van een label met de tekst: “Waarschuwing: dit product bevat een chemische stof die volgens de staat Californië kan leiden tot kanker.” Op overtredingen staat een maximale boete van 2500 dollar per klant per dag. Met terugwerkende kracht, waardoor het in een staat met 40 miljoen inwoners om een astronomisch bedrag kan gaan. De boete moet nog worden vastgesteld.

Koffie mag volgens voorzitter William Murray van de Amerikaanse National Coffee Association dan een gezonde drank zijn, in de rechtszaal bleek dat lastig te bewijzen. Dat koffie maar een kleine hoeveelheid acrylamide bevat, wil volgens rechter Elihu Berle niet zeggen dat de drank onschadelijk is. Overtuigender vond hij de bewijslast van de klagende partij. Acrylamide staat in Californië op een lijst met 900 gevaarlijke chemicaliën, opgesteld op grond van de wet voor schoon drinkwater en giftige stoffen.

Zelfs pretpark Disneyland waarschuwt bij de ingang voor chemicaliën die kunnen zorgen voor kanker of verminderde vruchtbaarheid

Waarschuwingsbordjes Californië staat hierdoor vol waarschuwingsbordjes. Zelfs pretpark Disneyland waarschuwt bij de ingang voor chemicaliën die kunnen zorgen voor kanker of verminderde vruchtbaarheid. De coördinerende overheidsdienst Oehha (California Office of Environmental Health Hazard Assessment) adviseert bezoekers niet bij attracties te blijven staan die op diesel draaien en kinderen niet in een rookruimte te laten verblijven. Wetgeving levert ook weer handel op: Mysafetysign.com levert tal van veiligheidsbordjes. Ze hangen bij tandartspraktijken, parkeergarages, restaurants en fastfoodketens. En soms ook, een beetje verscholen, bij koffiehuizen. Het is volgens critici haast efficiënter om te labelen wat wel veilig is. Bovendien negeren veel consumenten de bordjes hardnekkig. Daarom heeft de winnende advocaat Raphael Metzger liever dat koffiemakers acrymalide uit koffie verwijderen. Dat is volgens hem ook in het belang van gebruikers die eraan verslaafd zijn. De koffiesmaak gaat dan achteruit, meent de industrie. Maar in een eerdere zaak die Metzger aanzwengelde namen chipsfabrikanten die stap wel. Ze betaalden een schikking van 3 miljoen dollar en kozen ervoor het recept te wijzigen. Dat liever dan een kankerwaarschuwing op de chipszak.