Californië kampt met zware storm en regen: één dode

Door de krachtige wind in combinatie met extreme regenval zijn in verscheidene plaatsen inwoners geëvacueerd, omdat aardverschuivingen dreigen en huizen zijn verwoest door omgevallen bomen. In Sherman Oaks, bij Los Angeles, werd een 55-jarige man geëlektrocuteerd toen een elektriciteitspaal op zijn auto viel. De man overleed aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.



De storm raast over het midden en zuiden van de Amerikaanse staat. Wegen zijn afgesloten en evenementen zijn afgelast. Veel mensen zitten zonder stroom. Honderden vluchten moesten worden geannuleerd, alleen al op het internationale vliegveld van Los Angeles gaat het om ruim 300 vluchten.



Extreme droogte

Vorig jaar had Californië nog te kampen met extreme droogte. 'Het is idioot', zei Robin Johnson, een studieadviseur aan de Universiteit van Californië in Santa Barbara. 'Het water komt met bakken naar beneden en het waait verschrikkelijk.'



Met behulp van touw en opblaasbare boten wist de brandweer zeven mensen en twee honden uit een recreatieplas te redden. Door overvloedige regen en modderstromen moest een deel van de Pacific Coast Highway worden gesloten.



Bij de Universiteit van Californië in Los Angeles ontsnapten enkele studenten aan de dood toen een hoge boom op een appartementencomplex viel. Vier van de zes woningen zijn onbewoonbaar geraakt.



De komende week wordt opnieuw extreem veel regen verwacht.

