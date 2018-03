Cabaretier George van Houts: 'Ik ben meer dan de zielige man die te vroeg zijn vrouw verloor'

George van Houts (Zaandam, 1958) ontwikkelde in 2012 samen met Tom de Ket, het idee om als ‘De Verleiders’ maatschappelijk gevoelige thema’s in theatervoorstellingen te verwerken. Voor het thema ‘complottheorieën’ was bij de mede-Verleiders weinig animo. Vandaar een solo-voorstelling: ‘Kom Plot’, tot 31 mei in diverse theaters te zien.

“Ik begrijp wel dat je een houvast nodig hebt, een altaartje om bij te bidden of je zonden te overdenken, maar het gaat natuurlijk helemaal mis als je gaat geloven in een God die door instituten is bedacht. Godsdienst is het ware kwaad. Godsdienst gaat over macht en onderdrukking. Ik zou de wereldreligies dolgraag in een voorstelling aan willen pakken, maar niet zoals Richard Dawkins die met zijn strijd tegen het geloof weer een nieuw dogma heeft gecreëerd. Ik ben een humanist. Uiteindelijk kijk ik vooral met mededogen naar mijn gelovige medemensen.”

“Voor Mammon moet ik oppassen; om de zoveel tijd spreek ik mezelf toe en zeg dat het leven niet alleen maar draait om geld verdienen. O, en ik ben wel een trouw dienaar van koning alcohol. Ik drink een fles wijn per dag. Geen rode wijn, want dan kak ik in, maar witte, die me vrolijk houdt en tegelijkertijd voor een prettige verdoving zorgt. Alchohol geeft mijn hersens rust.”

“Provocatie is goed, zolang het over kwesties gaat; je moet er niet op uit zijn om iemand kapot te maken. Ik haat clowns, maar er is er één, Leo Bassi, die je als geen ander kan laten zien hoe makkelijk het is om misleid te worden. Aan het begin van de laatste voorstelling die ik van hem heb gezien, zei hij: ‘At the end of the evening, I can make you burn cars in the street’.

V Eer uw vader en uw moeder

“Mijn ouders hadden een slecht huwelijk. Er was veel kabaal in huis. Mijn vader was de onderliggende partij; hij werd gekleineerd en gekoeioneerd. Taferelen die in ‘Who’s Afraid of Virginia Woolf?’ niet zouden mistaan. Zij was heel gemeen en hij sloot zich steeds meer af, waardoor zij er nog een schepje bovenop deed en hij zich verder terugtrok – het ging van kwaad naar erger. Toen ik eenmaal uit huis was, kwam er zelfs fysiek geweld aan te pas. Ze hadden nooit moeten trouwen. Het was een misverstand.

Mijn moeder zei vaak tegen mij dat ik nooit geboren had mogen worden

Ze hadden elkaar bij het amateurtoneel leren kennen. Mijn vader was tweeëndertig en woonde nog bij zijn ouders. Zijn moeder, mijn oma, was doof. Ze was een achterdochtige vrouw die voortdurend dacht dat de mensen over haar roddelden. Door die situatie thuis was mijn vader niet zo goed in het leggen van contacten; hij hield zich liever stil. Mijn moeder was de dochter van een rijke kaasboer. Haar broers en zussen hadden gestudeerd, maar toen haar vader in 1942 overleed, werd zij als zestienjarig meisje van school gehaald om in de huishouding te gaan werken. Ze is op haar drieëntwintigste min of meer gevlucht, samen met mijn vader. Ze dacht dat hij een kunstenaar was, maar hij bleek een reclametekenaar te zijn. Dat was, denk ik, haar eerste deceptie. Toch zijn de beginjaren van hun huwelijk goed geweest. Het ging pas mis toen het vierde kind werd geboren. Dat was ik. Mijn moeder zei vaak tegen mij dat ik nooit geboren had mogen worden. En dat gold ook voor het zusje dat na mij kwam. ‘Jullie belemmeren mij in mijn ontwikkeling als vrouw,’ zei ze dan.

Mijn vader stortte zich helemaal op zijn werk. Het lukte me nauwelijks om een beetje bij hem in de buurt te komen. Ik probeerde, toen ik wat ouder werd, op hem in te praten: ‘Geef dat wijf een schop! Trek de wijde wereld in!’ ‘Ah jongen,’ piepte hij dan, ‘dat gaat toch niet?’ Hij was altijd bang. Vond zichzelf ook veel te zwak. Op een dag – hij was inmiddels al 63 of 64, heb ik hem geregisseerd in een stuk van de Zaandamse toneelvereniging waarvan ze allebei nog lid waren. Toen ik mijn vader de rol van koning gaf, besloot mijn moeder uit nijd de club te verlaten. Zij was toch de actrice van hun tweeën? Zij had altijd mooie rollen, mijn vader speelde meestal de bediende. En dit keer was hij de koning. Hij kwam helemaal los, het was echt geweldig om te zien. Hij speelde een man die zich helemaal niets van zijn vrouw aantrok. Ik gaf hem de rol die ik hem in het echte leven zo had gegund.

Niet lang na zijn succes als mad king kreeg hij een aantal hersenbloedingen. Hij heeft nog drie jaar, levensmoe, in een verpleeghuis gelegen waar wij, de kinderen, om beurten langsgingen om hem uit bed te halen of er juist weer in te stoppen. Ook in die jaren was hij bang, dit keer voor de straf die hem te wachten stond, omdat hij zeker wist dat hij op z’n kop zou gaan krijgen voor de fouten die hij tijdens zijn leven had gemaakt. Een treurig einde.

Mijn moeder, die zijn gruwelijke lijdensweg van dichtbij had meegemaakt, nam zich voor om het lot in eigen hand te houden. Ik weet voor 95,5 procent zeker dat ze op haar tachtigste een einde aan haar leven heeft gemaakt. Alle kinderen waren in het land. De lichten in haar kamer waren aan, de deur was niet op slot. En het laatste wat ze, een paar dagen eerder, tegen me had gezegd was: ‘Wees niet bang, maar plotseling zal ik er niet meer zijn.’ Het was een goede beslissing. Heel dapper. Ik hoop dat ik tegen die tijd net zo sterk zal zijn.”