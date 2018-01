C&A komt mogelijk in Chinese handen

Winkelketen C&A heeft haar vizier op China gericht. Vandaag meldde het Duitse weekblad Der Spiegel dat de Nederlandse ondernemersfamilie Brenninkmeijer van plan is het in 1841 opgerichte kledingbedrijf te verkopen aan een Chinese partij. Een volledige verkoop van C&A zou opvallend zijn, een partnerschap in China ligt meer voor de hand.

Want dat C&A, met 130 vestigingen in Nederland, kijkt naar een mogelijkheid om zijn zaken in China uit te breiden, lijkt evident. De Zwitserse holding achter C&A, Cofra, liet in een verklaring weten dat er wordt gekeken naar de mogelijkheden om te ‘accelereren’ op groeimarkten zoals China, en op digitaal vlak. Samenwerking en andere vormen van externe investeringen kunnen hier een onderdeel van zijn, aldus het bedrijf.

Hoe C&A er momenteel voorstaat, is onbekend. De organisatie is gesloten en resultaten zijn niet openbaar.

C&A heeft al 75 winkels in China. Een vervolgstap in dat land zou de winkelketen niet misstaan, zegt retaildeskundige Dirk Mulder van ING. “China is een interessante en heel grote markt. Chinese gezinnen hebben steeds meer te besteden en C&A is wereldwijd nog altijd een van de grootste ketens in de segmenten kinderkleding en gezin."

Online Maar online kan C&A volgens Mulder nog veel winnen. “Ik weet niet met welke partij er gesproken wordt maar een e-commercebedrijf zou C&A verder kunnen helpen. Webwinkels zijn technologiebedrijven die pas later kleding zijn gaan verkopen. Zij weten de klant perfect te benaderen op basis van bijvoorbeeld zoekgedrag. De moderne consument verwacht dat winkel en online steeds beter met elkaar geïntegreerd zijn, maar voor een traditionele winkelketen als C&A is die omslag heel moeilijk. Zo’n partnerschap zie ik dus wel voor me.” Een volledige verkoop van C&A door de Brenninkmeijers ligt niet voor de hand. De gefortuneerde familie (met een geschat vermogen 22 miljard euro) stond aan de wieg van het bedrijf en heeft veel van de waardevolle winkelpanden in eigen bezit. Dat is meteen een belangrijk verschil met een andere Nederlandse winkelreus, het in 2016 omgevallen V&D. Dat concern kreeg het aan de stok met verhuurders en werd van binnenuit uitgehold door private investeerders.