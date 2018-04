Bye Bye Facebook? Zo makkelijk kom je er niet vanaf

Presentator Arjen Lubach deed zondag in zijn slotshow van dit televisieseizoen een aansporing tot het boycotten van de sociale-netwerk-site. Zeker 25.000 mensen bleken vandaag al bereid om zich achter zijn #byebye­facebook te scharen. Steve Wozniak, één van de oprichters van Apple, is er al mee gestopt en ook WhatsApp co-oprichter Brian Acton riep eerder op om Facebook te verwijderen.

Het is duidelijk dat de #deletefacebook-beweging op stoom begint te komen. Maar hoe verlaat je Facebook precies? Er zijn grofweg twee manieren. Bij de meest drastische, daadwerkelijk het account verwijderen, is er geen weg terug. De andere – minder permanente – optie is het account deactiveren. Daarmee blijft de deur voor een terugkeer op een kier. Het is immers geen definitief afscheid. Tot je opnieuw inlogt, ben je niet meer zichtbaar of te vinden voor andere gebruikers.

Sinds een klein jaar voelt Sidney Vollmer (34) zich vrijer, gelukkiger en minder neurotisch. Ook de contacten met zijn vrienden zijn een stuk intiemer. De techexpert schreef het boek ‘On/Off: op zoek naar balans in digitale tijden’ en is nu net een jaar van Facebook. Een bewuste keuze, want hij ziet het als een ethische kwestie, zegt hij. “Het is als stoppen met roken of vlees eten. Het schrijven van mijn boek heeft mijn ogen geopend. Als gebruiker heb je nog weinig te winnen. Facebook is gebruiksvriendelijk, maar zo verslavend. Het is een prachtig platform maar tegelijk ook ongelofelijk schadelijk. Facebook is als de sigaret van de 21ste eeuw. Dat zegt eigenlijk alles.”

Verbreken van een relatie

Hoewel de kritiek op Facebook aanzwelt na berichtgeving over de wijze waarop het bedrijf de privacy van gebruikers schendt, is de stap om weg te gaan vaak nog te groot. De een zou familie, vrienden of kennissen missen. De ander heeft het nodig voor zijn werk. Legio argumenten komen boven. Maar ze berusten allemaal op een misvatting, zegt Vollmer. “Eigenlijk luidt het antwoord van mensen die blijven gewoon: het ongemak. Het platform is dusdanig ontworpen dat je het nodig hebt om in contact te blijven­­ met vrienden, of voor het vinden­­ van evenementen. Het is alleen­­ even wennen om je leven er op aan te passen. Er is heus altijd wel een oplossing­­ voor. Die vrienden aan de andere kant van de wereld e-mail je gewoon, en die feestjes en evenementen vind je uiteindelijk ook wel weer.”

Voordien zat Vollmer vaker op Facebook dan hij zou willen. Hij vergelijkt het met het verbreken van een relatie met iemand die slecht voor je is. “Het overheerst je leven”, zegt hij. “Het besef dat je in een kwalijke relatie zat, komt er pas na de breuk. Bij mijn eerste boek gebruikte ik het om toch maar zo veel mogelijk aandacht te krijgen. Hoe meer likes, hoe beter. Nu ben ik minder bezig met wat anderen van me vinden. Ik ervaar meer autonomie, heb meer tijd, en lees veel vaker boeken. Het scheelt me minstens een uur per dag.”

De schrijver zag het voorbije jaar zijn vriendschappen aan waarde winnen. “Ineens ga je weer iemand bellen”, zegt hij. “Of je komt iemand na lange tijd toevallig opnieuw tegen­­. Dan heb je ook iets wezenlijks te vragen of te vertellen. Zonder dat ik alle momenten van iemands leven meekrijg. Je bent opnieuw nieuws­gierig naar wat er in iemands leven­­ gebeurt. Dat is het initiële­­ ongemak ruimschoots waard. Het is de simpelste beslissing die ik ooit nam, maar ook degene met de grootste impact op de kwaliteit van mijn leven. Ik heb een hechtere relatie met vrienden gekregen. Het gaat weer ergens over.”