Buurtoverlast neemt af, mogelijk door toename computerende jongeren

De overlast in buurten daalt. En als er verloedering, verkeersoverlast of sociale overlast is in een buurt, dan heeft de Nederlander er ook nog eens minder last van. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek naar overlast in de buurt en de eigen ervaring daarmee.

“Er wordt vaak gezegd dat Nederland steeds voller wordt en dat het steeds erger wordt met de verloedering, maar dat zien wij niet terug in de cijfers”, zegt CBS-onderzoeker Maarten Bloemen.

Dertien soorten overlast

Het CBS ondervroeg de Nederlander naar dertien vormen van overlast. Vrijwel alle ondervraagden - 94 procent - antwoordden dat overlast wel eens voorkomt in hun buurt. Dat is drie procentpunt minder dan in 2008. Ook zei 40 procent er zelf veel last van te hebben, en dat is liefst 7 procentpunt minder dan bij de eerste vergelijkbare meting in 2012.

De cijfers over buurtoverlast stroken met de gevoelens van veiligheid. Ook daar is sprake van een verbetering, zo meldde het CBS eerder al in de jaarlijkse Veiligheidsmonitor.