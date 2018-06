Busje rijdt Pinkpopgangers aan: dode en gewonden

De regeling van Shell met de Belastingdienst – dat het bedrijf geen belasting hoeft af te dragen over dividend voor een groot deel van zijn aandelen via een trustconstructie in Jersey – is in strijd met de Europese regels tegen oneerlijke concurrentie. Dit concludeert voorman Paul Tang van de PvdA in het Europees Parlement, waar hij zich met onder meer ontwijking en ontduiking van belasting bezighoudt.