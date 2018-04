Busje rijdt mensen aan in Toronto: 9 doden

Zestien anderen raakten gewond. De toestand van vijf gewonden is kritiek. Dat heeft de politie laten weten.

Lees verder na de advertentie

Een woordvoerder van het vrachtwagenverhuurbedrijf Ryder bevestigt dat er een voertuig van het bedrijf betrokken is bij het incident. Het incident had plaats op de hoek van Yonge Street en Finch Avenue in het noordelijke deel van de stad, op circa 15 kilometer afstand van het centrum. Daar reed de bestuurder van het busje op het voetpad. "Die persoon deed dit met opzet. De mensen werden geraakt. De een na de ander", zei een getuige.

President Justin Trudeau spoedde zich naar de plek waar de bestuurder op de voetgangers was ingereden. "Onze gedachten gaan uit naar iedereen die is getroffen", aldus Trudeau.

Dit bericht wordt aangevuld.