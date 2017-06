Busje rijdt in op voetgangers op brug in Londen

Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Niet zeker is of sprake is van een ongeluk of een aanslag. De politie doet vooralsnog geen mededelingen over de aard van het incident. Wel bevestigde de politie dat er ook agenten naar een incident op de Borough Market zijn gestuurd, niet ver van de brug. Volgens Britse media zou daar sprake zijn van een steekpartij. 'De politie is op de hoogte van de berichten op sociale media, maar we geven feiten wanneer we kunnen. Onze informatie moet correct zijn', zo twitterde de politie.



Volgens Holly Jones, verslaggeefster van de BBC, zou er een man zijn opgepakt. Bij de brug, die in beide richtingen is afgesloten, zijn zaterdagavond gewapende agenten te zien. Het vervoersbedrijf van Londen zegt dat het nabijgelegen metrostation op last van de politie is gesloten.



Het incident volgt kort op de aanslag in Manchester op 22 mei, bij een optreden van Ariana Grande, waarbij 22 doden vielen.



Aanslag met auto

In maart werd Londen opgeschrikt door een aanslag met een auto op voetgangers op de Westminster Bridge, niet ver van de parlementsgebouwen. Een 52-jarige man raasde over het trottoir en kwam tot stilstand tegen een hek. Daarna stapte hij uit en stak een politieman dood, voordat hij zelf werd neergeschoten.



Door de aanslag kwamen naast de agent vier mensen om het leven. Terreurgroep Islamitische Staat claimde dat de aanslagpleger een IS-soldaat was.

