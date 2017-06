Busje rijdt in op voetgangers Londen, meerdere gewonden

Een getuige spreekt tegenover de BBC over 'zeker drie ernstig gewonden'. Het incident gebeurde voor de deur van organisatie Muslim Welfare House, aldus de Muslim Council op Twitter. Dit gebouw is vlakbij de moskee in Finsbury Park. Het zou vanwege de Ramadan extra druk zijn geweest op straat. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en Seven Sisters Road is afgesloten.



Op Twitter meldt de politie, die spreekt van een 'groot incident', dat een verdachte is aangehouden. De toedracht wordt momenteel onderzocht, er zouden geen aanwijzigen zijn gevonden voor een terroristisch motief.



Enkele weken geleden reed een busje in op voetgangers in het centrum van Londen. Aanvallers gingen vervolgens op een andere locatie mensen te lijf met messen. Acht mensen vonden daarbij de dood.





