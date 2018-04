Busje rijdt in op voetgangers in Toronto: 10 doden, bestuurder opgepakt

De bestuurder van de bus is opgepakt. Volgens de politie van Toronto gaat het om de 25-jarige Alek Minassian. Over zijn motieven is nog niks bekend. Minassian was een onbekende van de politie en zou geen banden onderhouden met terreurorganisaties. Hij wordt vandaag voorgeleid voor de rechtbank, maakte de politie bekend.

Lees verder na de advertentie

Een woordvoerder van het vrachtwagenverhuurbedrijf Ryder bevestigde dat er een voertuig van het bedrijf betrokken was bij het incident. Dat had plaats op de hoek van Yonge Street en Finch Avenue in het noordelijke deel van de stad, op circa 15 kilometer afstand van het centrum. Daar reed de bestuurder van het busje op het voetpad. "Die persoon deed dit met opzet. De mensen werden geraakt. De een na de ander", zei een getuige.

Het leek absoluut op een opzettelijke actie Mark Saunders, politiechef Toronto

Politiechef van Toronto Mark Saunders bevestigde tijdens een persconferentie dat de chauffeur de voetgangers vermoedelijk met opzet heeft doodgereden. "Het leek absoluut op een opzettelijke actie", aldus Saunders. De verdachte is afgelopen nacht verhoord en vanochtend om tien uur Canadese tijd wordt hij voorgeleid. Dan zal ook duidelijk worden wat hem ten laste gelegd wordt.

Na het incident kon Minassian door de politie worden gearresteerd zonder dat er een schot werd gelost. Op beelden van de Canadese omroep CBC News is te zien dat hij zwaait met iets dat op een pistool lijkt en de agenten die hem omsingeld hebben toeschreeuwt: 'Schiet me dood'. Een agent roept vervolgens: 'Kan me niet schelen, ga op de grond liggen', waarna de chauffeur wordt overmeesterd.

President Justin Trudeau spoedde zich gisteravond naar de plaats van het incident. Hij sprak van een 'tragische en zinloze aanslag' die hem met 'diepe triestheid' vervulde. "Onze gedachten gaan uit naar iedereen die is getroffen", aldus Trudeau.