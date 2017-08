Busje met gasflessen aangetroffen in Rotterdam, geen terreurdreiging

Vanaf 19.00 uur werd de concertzaal ontruimd. Er waren weinig bezoekers aanwezig, omdat het voorprogramma pas om 19.30 uur begon. De bandleden van Allah-Las, een psychedelische band uit Californië, verlieten het gebouw ‘angstig’ via de achteringang, onder begeleiding van politie, aldus Aboutaleb.

Over de informatie die aan de basis lag van het besluit zegt de politie alleen dat die "dermate serieus'' was dat het optreden werd afgeblazen. De situatie is onder controle, meldt de politie. De politie zei dat het voorval nog onderzocht wordt en dat er nauw contact is tussen burgemeester Aboutaleb, de politiechef en de hoofdofficier van justitie.

De aangehouden man geen banden met jihadisten. De gasflessen waren bedoeld voor thuisgebruik, aldus het Spaanse persbureau Europa Press. Het persbureau baseert zich op bronnen bij de Spaanse terreurbestrijdingsdienst. De gasflessen zouden een Spaanse registratie hebben gehad. Bij zijn arrestatie zou de man dronken zijn geweest.

Busje met gasflessen

De politie in Rotterdam had aan het einde van de middag een tip ontvangen van de Spaanse politie over een bestelbusje. Het witte busje had een Spaans kenteken.

De bestuurder van het busje is meegenomen door de politie, zegt Aboutaleb. Het voertuig is door de politie weggereden en wordt onderzocht door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Uit onderzoek moet nog blijken of er een verband is met de terreurdreiging die is geuit tegen een concert in de Maassilo. Bronnen binnen de dienst terrorismebestrijding zeggen echter dat er van terrorismedreiging geen sprake was, aldus het Spaanse persbureau EFE.

De burgemeester sluit niet uit dat er sprake is van toeval. Het kan ook een loodgieter of een lasser zijn die toevallig in de buurt was, zei hij. "We moeten niet te snel conclusies trekken.''

Op Twitter liet de Maassilo, de evenementelocatie waar het concert zou plaatsvinden, al eerder weten dat het concert zou zijn afgelast 'in verband met een terreurdreiging'.

