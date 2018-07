Buschauffeurs van FNV dreigen met nieuwe acties

Wat nu? Het is een vraag die de buschauffeurs meerdere keren stelden aan de FNV-kaderleden afgelopen week op de informatieavonden. De kaderleden zijn zeer ontevreden over het onderhandelingsresultaat van de bonden met de werkgevers in het streekvervoer. Er zit nauwelijks een verbetering in ten opzichte van het akkoord dat in januari werd gesloten en door de leden is verworpen.

Maar wat nu? Moeten we tegen de cao stemmen? Moeten we het lidmaatschap van de FNV opzeggen? Moeten we weer staken? Ons massaal ziek melden? Alle opties komen op tafel. Maar het lidmaatschap opzeggen, vinden de kaderleden geen goed idee, want zonder vakbond is er helemaal geen overleg en geen cao. Dan zijn de chauffeurs sowieso de pineut, is de stemming op de bijeenkomst.

En als we massaal tegen het onderhandelingsresultaat stemmen? Wat gebeurt er dan, vragen de chauffeurs. De CNV-leden hebben al ingestemd. Het antwoord luidt dat bij veel nee-stemmers de cao ook zal worden aangenomen. Dat mag het FNV-bestuur doen, dat heeft vetorecht daarin. Die stemming slaat sowieso nergens op, weten enkele leden. Het gaat via een onlinesurvey die iedereen in kan vullen.

We zijn in de maling genomen door on­der­han­de­laars die over onze ruggen hun carrière meer glans wilden geven De kaderleden op Facebook

Zo lek als een mandje De journalist van deze krant probeerde dat direct uit. Met een verzonnen naam, verzonnen lidmaatschapsnummer en verzonnen standplaats kon er inderdaad gewoon worden gestemd. Een tweede keer vanaf dezelfde telefoon lukte niet, maar vanaf de laptop lukte het wel weer met een andere naam en ander lidnummer. Het is niet waarschijnlijk dat de vakbond alle stemmen gaat checken op geldigheid. Stem wel sowieso tegen, was het advies van de kaderleden. Zij zijn een paar weken na dato nog steeds stomverbaasd dat er in het weekend van 1 juli achter hun rug om een cao werd afgesproken met de werkgevers. “De reizigers hadden we nog mee, zelfs bij de politiek was wat beweging te ontdekken, het was het stomste moment om een akkoord te sluiten”, zegt Jack d’Hooghe, voorzitter van de FNV-sectorraad op een bijeenkomst in Amstelveen. De FNV-top ziet het heel anders. In een brief aan haar leden schrijft ze: “De publieke opinie leek zich tegen ons te keren. De werkgevers roken bloed door de chaos die was gecreëerd doordat de kaderleden het vertrouwen in de onderhandelaar hadden opgezegd. De chaos in dat weekend leek compleet.” Het lijkt of de FNV-onderhandelaars eieren voor hun geld hebben gekozen. In de brief die Trouw in handen heeft, staat: “Uiteindelijk is er onder het besef dat de succesvolle acties hun grens leken te bereiken in een uiterste poging druk onderhandeld, met als uitkomst een zeer ­verdedigbaar resultaat waar geen verslechteringen in zitten. (…) ­Bovendien zijn de afspraken van ­januari gehandhaafd, dat is ook geen vanzelfsprekendheid.”

Buitenspel Een gotspe, vinden de kaderleden van FNV. Waar hebben de chauffeurs dan voor gestaakt? Toch niet om de resultaten van januari te handhaven? Daar denken de FNV-bestuurders in hun brief anders over: “De dood of de gladiolen, klinkt erg stoer, maar er moet niet lichtzinnig worden gedacht over het risico van buitenspel worden gezet”. Er klinkt evengoed wel twijfel door in de brief van de FNV-top, en enige dreiging: “Het is nu aan de werkgevers om te bewijzen of zij daadwerkelijk in goed overleg met de medezeggenschap uitvoering zullen geven aan de afspraken en dat deze ook echt zullen leiden tot aantoonbare verbetering. Zo niet, dan halen we het actiedraaiboek weer uit de kast.” Ondertussen gaat de strijd tussen de top en subtop binnen de vakbond door. De kaderleden vragen steun. Op Facebook schrijven ze: “Een handjevol gasten van de bond heeft het voor ons en de rest verpest. We zijn in de maling genomen door onderhandelaars die over onze ruggen hun carrière meer glans wilden geven. We kunnen alle hulp gebruiken om die solisten eruit te wippen.”

