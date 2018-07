Buschauffeur: Ik rij op een kruising af en weet even niet waar ik ben

Jette Israels (55) rijdt nu zeven jaar op de bus bij Connexxion, en was dertig jaar geleden ook al chauffeur. Er is veel veranderd in die tijd. Ze zette haar verhaal op Facebook, en kreeg daarop veel reacties. Haar verhaal over werkdruk mogen we gebruiken, zegt ze, maar ze wil niet met een interview in de krant.

Lees verder na de advertentie

"Het rijden in de stad, in de huidige drukte, hou ik tweeënhalf uur aan één stuk goed en makkelijk vol. Vaak ook drie uur. Maar daarna zit ik in de 'reservetijd'. Ik maak kleine foutjes, een stoepje, een fietser die ik eigenlijk wat laat zie." Dat is een belangrijk moment voor Israels. Dan zijn vijf minuten of een kwartier om benen te strekken of een kop koffie te drinken niet genoeg. Dan wil ze echt pauze, schrijft ze.

Een plaspauze ridiculiseert ons, demoniseert de werkgever en biedt niet echt een oplossing Jette Israels

Automatische piloot In haar ogen heeft FNV het cao-overleg teruggebracht naar iets banaals als een strijd om meer loon en plaspauze. Maar dat is niet waar het Israels om gaat. "Een plaspauze ridiculiseert ons, demoniseert de werkgever en biedt niet echt een oplossing." Volgens de rijtijdenwet heb je nu op een dienst die 9 uur duurt, twee keer een kwartier pauze, of één keer een half uur. Dat is te weinig. Je kunt niet 4,5 uur achter elkaar rijden, maar er moet wel minimaal ergens een half uur aan één stuk zijn, schrijft Israels. "Dat is geen vreemde eis, dat is een noodzaak." "Het laatste jaar heb ik regelmatig dat ik op een kruising afrijd met een bus vol passagiers en niet weet waar ik ben. Niet welke lijn, niet welke stad, niet welke plek. Het is een fractie van een seconde helemaal weg. In het begin raakte ik ervan in paniek. Nu weet ik, en daar vertrouw ik ook op, dat mijn automatische piloot het overneemt. En die rijdt de route goed, vanzelf. Maar het is wel een teken, en dat teken is niet goed. Ik schaamde me hiervoor, dacht even dat ik dement werd, en zweeg. Nu blijkt echter dat meer collega's dit hebben. En erover zwijgen." "De grens is bereikt. Het werk vind ik nog even mooi als ooit, maar het lukt me niet meer. Niet meer op tijd, niet meer comfortabel, en - die weegt voor mij heel zwaar - niet meer veilig. De mogelijkheid om een ongeluk te veroorzaken zit onbewust volledig in mijn systeem. De hele tijd, de hele dienst. Ik merk dat op het moment wanneer een passagier hard op een ruit slaat om te zwaaien naar een vriendje buiten. Of wanneer iemand een sneeuwbal op een bus gooit. 'Was dat een kind?' is dan mijn eerste reactie op die klap, en mijn hart ligt dan ergens tussen mijn benen." We ontwijken dagelijks telefonerende voetgangers en fietsers die onder de bus lijken te willen kruipen, zich volledig onbewust van hun omgeving

Wet Israels hoopt dat er een andere wet komt, en dat daarmee de markt verandert. "De rijtijdenwet stamt uit de vorige eeuw, gebaseerd op een andere werkelijkheid. Er zijn nu overal rondzoemende pizzakoeriers. We ontwijken dagelijks telefonerende voetgangers en fietsers die onder de bus lijken te willen kruipen, zich volledig onbewust van hun omgeving." Ook de stress in de bus neemt toe, schrijft Israels. "Vroeger was er ook zwartrijden, met lijm op de strippenkaart. Maar domweg instappen en weigeren te betalen - 'bel de politie maar, ik ga niet weg' - is echt nieuw en dagelijks aan de orde. Ontwikkelingen die wij best aankunnen, maar het kost wel tijd, en het vraagt aandacht." "Vroeger was vliegen onbetaalbaar, nu vervoer ik dagelijks toeristen die tegen me praten in het Engels, Duits of gebarentaal gebruiken. Ik wil niet balen als er een passagier met een rollator bij een halte staat, ik wil niet kribbig reageren als iemand zijn ov-chipkaart niet kan vinden, maar toch gebeurt het. Want dan zijn er weer een paar minuten af van mijn kwartiertje pauze." Bart Schmeink, voorzitter van de raad van bestuur bij Connexxion. © ANP

Connexxion erkent dat werkdruk een probleem is Connexxion-directeur Schmeink kent de klachten over werkdruk. Hij vindt dat het serieus aandacht verdient. “Het is steeds moeilijker voor buschauffeurs om zich aan de dienstregeling te houden. Er is meer verkeer, tegelijkertijd is de moraal op de weg afgenomen door koptelefoons en haastige pizzabezorgers, iedereen rijdt kriskras door elkaar. De werkdruk van de buschauffeurs is een reëel probleem, dat we zelf eerder beter hadden moeten oppakken.” Bart Schmeink, directeur van busmaatschappij Connexxion, was nauw betrokken bij het overleg dat werkgeversorganisatie VWOV maandenlang had met de vakbonden over een cao voor het streekvervoer, ook al zat hij zelf niet aan tafel. Schmeink is tevreden met het resultaat, maar vindt het vervelend dat er negen dagen staken voor nodig waren. Over de onenigheid binnen vakbond FNV die nu openbaar is geworden, wil Schmeink niets zeggen. Wel wil hij benadrukken dat afspraken over rusttijden maatwerk is, en dat zoiets wat Connexxion betreft niet landelijk te regelen is. “Een rit op zondagochtend is heel anders dan exact dezelfde rit op maandagochtend. Een rit van een uur in Amsterdam is niet te vergelijken met een rit van een uur in Twente”, vertelt Schmeink. “Een rooster voor buschauffeurs is dermate complex dat je niet één maatregel kunt afspreken.” En dus zegt de nieuwe cao dat werkgevers en werknemers er tijdens het maken van roosters zelf uit moeten komen. Er moet in ieder geval na elke tweeënhalve uur een ‘onderbreking’ zijn. Dan rijdt de manager maar een keer mee om te kijken of het wel of niet haalbaar is Bart Schmeink Chauffeurs zijn bang dat werkgevers 30 seconden ook een onderbreking vinden. Schmeink: “Het zal wel eens gebeuren dat ze een rooster zo technisch maken dat de chauffeurs het in de praktijk moeilijk uitvoerbaar vinden. Maar als werknemers dan op de bus merken dat het niet werkt, moeten ze dat melden. En dan rijdt de manager maar een keer mee om te kijken of het wel of niet haalbaar is wat het computerprogramma bedacht heeft.” Want door de IT zijn de roosters steeds efficiënter en daarmee soms krap. “Ik wil dat chauffeurs aangeven waar de problemen zijn, zodat we samen de werkdruk kunnen aanpakken. Daar organiseer ik ook vier keer per jaar sessies voor. Ik wil dat meldingen serieus genomen worden. Onze chauffeurs zijn mondig genoeg om hun wensen en emoties te ventileren.” De werkdruk te allen tijde oplossen lukt nooit, zegt Schmeink er wel bij. “Op een regenachtige dag zal je langer onderweg zijn dan gemiddeld, op een snikhete zondag willen er meer mensen naar het strand en zit je bus opeens heel vol. Dat is werkdruk die erbij hoort. Maar de hoge werkdruk die er nu steeds is, die moet serieus worden aangepakt.”