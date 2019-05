Bus met bedevaartgangers botst op vrachtwagen in Mexico: zeker 21 doden

Zeventien doden vielen onder de buspassagiers, twee in de vrachtwagen. Twee gewonden overleden op weg naar het ziekenhuis.

Het ongeval vond plaats in een bergachtig gebied in Maltrata in de staat Veracruz, op zo’n 250 kilometer ten oosten van Mexico-Stad. Op beelden van de zender Televisa is te zien hoe de bus in vlammen op zijn zij ligt. Het voertuig brandde volledig uit.

De passagiers van de bus waren pelgrims uit de staat Chiapas in het zuiden van het land. Zij hadden de Basiliek van de Maagd van Guadalupe in Mexico-Stad bezocht en waren op weg naar huis, aldus hulpbisschop Salvador González op twitter.

De oorzaak van het ongeval is momenteel nog onduidelijk. Mexicaanse media melden dat er rekening mee wordt gehouden dat de remmen van de vrachtwagen niet in orde waren.