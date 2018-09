Burma sluit twee Reuters-journalisten zeven jaar op

Volgens de rechtbank waren de twee journalisten illegaal in het bezit van overheidsdocumenten. De veroordeling tekent de stagnatie van de democratisering van Burma onder leiding van voormalig dissidente en Nobelprijs-winnares Aung San Suu Kyi.

De twee Reuters-verslaggevers, de 32-jarige Wa Lone en de 28-jarige Kyaw Soe Oo, werden eind vorig jaar gearresteerd toen ze onderzoek deden naar een bloedige operatie van het leger tegen de islamitische Rohingya-minderheid. “Ik heb niks verkeerd gedaan”, reageerde Wa Lone vandaag , terwijl hij geboeid werd weggeleid na het vonnis. “Ik geloof in gerechtigheid, democratie en vrijheid.”

Mensenrechtenactivisten en westerse regeringen kraken de uitspraak. “Journalistiek is een misdaad in Burma”, aldus een Nederlandse diplomaat tegen Reuters. “Een volstrekte dwaling van het recht.”

Journalisten Wa Lone en Kyaw Soe Oo werkten op het moment van hun arrestatie op 12 december aan een artikel over een vermoed massagraf in het kustplaatsje Inn Din. Ze werden door politiemensen uitgenodigd naar een restaurant te komen in een buitenwijk van Rangoon, de grootste stad van Burma. Daar kregen ze van de politiemensen documenten verstopt in een krant. Maar toen ze vertrokken, werden ze gearresteerd en vastgezet in de beruchte Insein-gevangenis.

Vernietigend VN-rapport Vorige week publiceerden onderzoekers van de Verenigde Naties een uiterst kritisch rapport over het legeroptreden tegen de Rohingya. Volgens het rapport zijn burgers stelselmatig en met genocidale bedoelingen opgejaagd, verkracht en vermoord. De onderzoekers drongen er bij de VN-Veiligheidsraad op aan om de zaak te verwijzen naar het Internationaal Strafhof in Den Haag. Het Strafhof zou Burmese generaals moeten vervolgen voor oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid. Maar de kans op zo’n vervolging is vooralsnog klein. Want een verwijzing door de VN-Veiligheidsraad zou naar verwachting afstuiten op een veto van China of Rusland, die de Burmese regering steunen. Bovendien zou het Strafhof de generaals waarschijnlijk niet in handen krijgen. De Burmese machthebbers reageerden vorige week ook sterk afwijzend op het VN-rapport. Volgens hen gaat het om ‘valse beschuldigingen’ en zouden de troepen zijn opgetreden tegen ‘terroristen’. De kans op vervolging van de Burmese generaals is vooralsnog klein, want China en Rusland steunen hen

Geweldsgolf Burma is overwegend boeddhistisch, maar het Zuidoost-Aziatische land telt ook kleine minderheden van moslims, christenen, hindoes en animisten. De Rohingya-moslims wonen vooral in de westelijke kustregio Rakhine, bij de grens met het islamitische buurland Bangladesh, en worden zwaar onderdrukt. Het kwam de laatste decennia al meermaals tot confrontaties tussen enerzijds Rohingya en anderzijds hindoes en boeddhisten. De laatste geweldsgolf begon een jaar geleden, toen Rohingya-rebellen een legerbasis, politieposten en hindoeburgers aanvielen. Burmese troepen, geholpen door burgerknokploegen, reageerden bikkelhard. Vele tientallen dorpen gingen in vlammen op en volgens schattingen van de VN-onderzoekers kwamen minstens 10.000 Rohingya om. Bijna 700.000 Rohingya vluchtten bovendien naar buurland Bangladesh, waar zij nog steeds bivakkeren in kampen.