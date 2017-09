Burma’s leider Suu Kyi: Gevluchte Rohingya mogen terugkomen

“Wij veroordelen alle schendingen van de mensenrechten en het onwettige geweld", zei Suu Kyi naar aanleiding van het harde optreden van het Burmese leger tegen Rohingya-minderheid van de afgelopen weken. Dat geweld heeft een ongekende vluchtelingenstroom op gang gebracht naar buurland Bangladesh.

Suu Kyi zei dat haar regering alle vluchtelingen terug wil verwelkomen en daartoe al de benodigde administratieve maatregelen heeft getroffen. De Nobelprijswinnares zei de vrede en de stabiliteit in haar land te willen herstellen, en de rechtsstaat weer te willen laten regeren.

Er zijn be­schul­di­gin­gen. We moeten goed uitzoeken of deze gebaseerd zijn op harde feiten voordat we in actie komen. Aung San Suu Kyi

De Burmese regeringsleider ging niet letterlijk in op de gewelddadigheden tegen de moslims. “Er zijn beschuldigingen. We moeten goed uitzoeken of deze gebaseerd zijn op harde feiten voordat we in actie komen." Die beschuldigingen over onwettig geweld zijn afkomstig van mensenrechtenorganisaties en van de Verenigde Naties.

'Etnische zuivering' Militairen hebben het al langere tijd gemunt op Rohingya-moslims, een minderheid in Burma. De al sinds jaar en dag onderdrukte Rohingya zijn en masse op de vlucht geslagen voor het geweld van het Burmese leger van de afgelopen weken. Momenteel zijn naar schatting zeker 410.000 Rohingya naar Bangladesh gevlucht om te ontsnappen aan een etnische zuivering, zoals de Verenigde Naties het noemt. Suu Kyi zei dat de veiligheidstroepen nieuwe gedragsinstructies hebben gekregen. De soldaten mogen optreden tegen geweld, maar moeten daarbij de onschuldige burgers ontzien. Waarnemers van de Verenigde Naties verklaarden eerder dit jaar na een officieel onderzoek dat de veiligheidstroepen zich ‘naar alle waarschijnlijkheid’ schuldig hadden gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook Groot-Brittannië, Frankrijk en Australië hebben Suu Kyi onder druk gezet om snel een einde te maken aan het militaire geweld tegen de Rohingya. Frankrijk heeft gezegd dat het een krachtige reactie van Suu Kyi verwacht. De Britse minister van buitenlandse zaken Boris Johnson eiste dat het moorden en het geweld stopt. “We kijken niet alleen naar de militairen, maar ook naar Suu Kyi. Het is van groot belang dat zij en de regering duidelijk maken dat dit moet stoppen." Lees ook: Feit en fictie soms moeilijk te scheiden in propagandastrijd over de Rohingya

