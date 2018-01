Burma en Bangladesh beginnen volgende week met terugkeer Rohingya

Dat hebben de beide buurlanden afgesproken in een nadere uitwerking van een deal die zij in november sloten. De volledige repatriëring van de honderdduizenden Rohingya-moslims, die de afgelopen maanden Burma ontvluchtten, zou in twee jaar moeten zijn afgerond.

Volgens de beide landen zullen de vluchtelingen vanuit vijf doorgangskampen in Bangladesh worden overgebracht naar twee 'ontvangstcentra' aan de Burmese kant van de grens. De Burmese autoriteiten beloven dat de Rohingya zullen worden beschermd en dat huizen voor hen zullen worden gebouwd.

Rohingya-rebellen

Sinds het recente bloedvergieten in de regio Rakhine, in het westen van Burma, vorig jaar begon, vluchtten ruim 650.000 Rohingya naar Bangladesh. Het geweld brak los op 25 augustus, toen Rohingya-rebellen langs de grens met Bangladesh politieposten en een legerbasis aanvielen. De Burmese strijdkrachten, bijgestaan door boeddhistische knokploegen, reageerden met een bikkelharde anti-guerilla-operatie. Tientallen Rohingya-dorpen gingen in vlammen op en er vielen volgens schattingen van hulporganisaties duizenden doden.

Het is de vraag hoeveel Rohingya terug durven te gaan, gezien de verkrachtingen en moordpartijen

Als de beide landen er inderdaad in slagen om vanaf dinsdag 1500 Rohingya per week te repatriëren, zullen na twee jaar 156.000 vluchtelingen zijn teruggekeerd – veel minder dan de ruim 600.000 die nu in Bangladesh bivakkeren. Het is bovendien de vraag hoeveel Rohingya terug durven te gaan, gezien de verkrachtingen en moordpartijen die de laatste maanden hebben plaatsgevonden. Hulporganisaties en mensenrechtenactivisten reageren dan ook kritisch op de deal.

