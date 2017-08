Burger of IS-strijder: niemand in Raqqa is veilig

Het aantal burgerslachtoffers in Raqqa neemt zo snel toe dat de Verenigde Naties de Amerikanen en hun Syrische bondgenoten vragen om een gevechtspauze in te lassen. Naar schatting zitten zo’n 20.000 burgers vast in de stad en zij verkeren momenteel in levensgevaar. Het aantal burgerslachtoffers neemt snel toe, nu de gevechten in intensiteit toenemen. De Amerikanen en hun bondgenoten van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) hebben volgens het Syrische Observatorium voor Mensenrechten sinds 5 juni minstens 789 burgers gedood in de stad, onder wie 200 kinderen.

Tientallen burgers zijn inmiddels door de Amerikanen gedood bij de vlucht over water

De oproep van de VN valt gelijktijdig met de publicatie van een rapport van Amnesty International over vermoedelijke oorlogsmisdaden van de westerse coalitie, die in de strijd om Raqqa worden begaan. Op satellietbeelden is de ravage goed te zien. Een satellietfoto van 2 juni toont een nog bijna intacte stad, maar op beelden van 19 juli van hetzelfde gebied is te zien dat het centrum voor een groot deel is weggevaagd.

Bombardementen in Raqqa. © REUTERS

Schieten op alles wat beweegt De jihadisten van IS zijn eveneens verantwoordelijk voor een groot aantal doden. De strijders gebruiken burgers als menselijk schild, en laten niemand levend vertrekken uit de stad. Mensen die proberen te vluchten worden doodgeschoten. Daarnaast hebben strijders op veel plaatsen mijnen geplaatst en boobytraps opgehangen. Iedere stap is potentieel dodelijk. Voor ieder IS-lid doodden zij vijftig burgers Een inwoner van de stad Maadan. Wanneer de burgers erin slagen om de IS-wijken te ontvluchten, wacht hen een nieuw gevaar. De Amerikanen maken geen onderscheid tussen vluchtende burgers en strijders, zij schieten op alles wat beweegt. Hun enige kans op redding is om de rivier de Eufraat over te steken. Maar ook dan zijn burgers niet veilig voor de coalitie. De Amerikaanse generaal Stephen Townsend zei in een interview met de New York Times op 2 juli: “En we schieten op iedere boot die we vinden. Als je nu uit Raqqa wil vertrekken, dan moet je een rubberboot met een regenzeil bouwen.” Want alleen dan zou iemand zich eventueel kunnen onttrekken aan het zicht van de piloten. Tientallen burgers zijn inmiddels door de Amerikanen gedood bij de vlucht over water. Tekst loopt door onder afbeelding. Een lid van de Syrische strijdkrachten houdt de wacht tijdens gevechten met IS. © REUTERS

Overleven of sterven is een kwestie van geluk Niet alleen de straaljagers maken veel burgerdoden, maar ook de artillerie van de coalitie. Een inwoner van Raqqa legde aan Amnesty de situatie in zijn stad uit: “Overleven of sterven is een kwestie van geluk want je weet niet waar de volgende granaat inslaat, dus ook niet waar je naartoe moet rennen.” Generaal Townsend liet weten dat de bombardementen alleen maar heviger zullen worden. “De strijd heeft zich verplaatst naar de moeilijkste gedeelten van de stad, en dus hebben onze partners meer hulp nodig.” Hij zei verder dat het daarom logisch was dat er ‘wat meer’ burgers omkomen, maar dat hij geen bewijzen heeft gezien van een grote stijging van het dodental. De Amerikaanse werkwijze in Raqqa verschilt overigens niet veel van die van het Syrische regime, die haar militairen een paar kilometer ten zuiden daarvan heeft gelegerd. Regeringsmilitairen en sjiitische milities maken er jacht op IS-strijders, maar maken daarbij eveneens veel burgerslachtoffers. Ze krijgen hulp van de Russische luchtmacht, die, net als de Amerikaanse, op alles schiet wat beweegt. De getuigenis van een inwoner van de stad Maadan is veelzeggend: “De (Syrische, red.) artilleriebeschietingen waren compleet lukraak, ze raakten zoveel gebouwen. Voor ieder IS-lid doodden zij vijftig burgers.”

