Burgemeesters vrezen onbestuurbare gemeenteraden

Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen tonen burgemeesters zich bezorgd over de lokale democratie. Die valt misschien wel te veel uiteen in deel- of persoonlijke belangen, vinden zij. Vandaag is de dag van de kandidaatstelling, de laatste dag dat partijen hun kandidatenlijsten bij de gemeenten kunnen inleveren.

Vooral de steeds grotere versnippering van gemeenteraden in heel veel kleine fracties zorgt voor huiver. Burgemeester Gerard Beukema, Delfzijl: “Na de verkiezingen heeft de gemeenteraad hier negentien zetels. Er hebben zich veertien partijen ingeschreven.” Beukema vertelt hoe in zijn gemeente bijvoorbeeld naast de PVV ook een afsplitsing van de PVV zal meedingen naar zetels. Zijn grootste bezwaar? Hoe uit die compositie aan mini-fracties een coalitie moet groeien. “Er moet wel bestuurd worden.” Beukema ziet een toenemende instabiliteit, zowel binnen partijen als tussen partijen. “De tendens is versnippering en die is steeds zichtbaarder.”

De ongerustheid van de Delfzijlse burgmeester wordt door meer burgemeesters gedeeld. John Jorritsma van Eindhoven zei in zijn nieuwjaarstoespraak “Het vormen van een coalitie wordt steeds moeilijker. We hebben nu elf partijen in de raad. Ik hoop vurig dat het er niet meer worden.”

Ik maak mij met anderen zorgen over ver­splin­te­ring. Het bedreigt de be­stuur­baar­heid van gemeenten Boele Staal, Commisaris van de Koning Overijssel

Charlie Aptroot van Zoetermeer uitte eveneens zorgen om de bestuurbaarheid van gemeenten. Boele Staal, Commissaris van de koning in Overijssel, zei onlangs: “Ik maak mij met anderen zorgen over versplintering. Het bedreigt de bestuurbaarheid van gemeenten.” Staal vreest dat het bestuur erdoor ‘verlamd raakt’.