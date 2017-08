Burgemeesters ruilen van gemeente om bij te blijven

De allereerste keer is het niet, maar opmerkelijk blijft het: twee burgemeesters die tijdelijk ruilen van plek. Niek Meijer van Zandvoort en Joan de Zwart van Blaricum nemen in september twee weken elkaars functie over. Met alle bevoegdheden van dien – commissaris van de koning Johan Remkes zal ze zelfs officieel als waarnemend burgemeester in elkaars gemeente beëdigen.

Niek Meijer (ook 58, tien jaar burgemeester van Zandvoort): "Ik ken Zandvoort na al die tijd vrij goed. Niets menselijks is een burgemeester vreemd, dus na zo'n tijd kan het gebeuren dat je niet meer in staat bent nieuwe ontwikkelingen te zien en aan te jagen. Dat wil ik voorkomen."

Joan de Zwart (58, negen jaar burgemeester van Blaricum): "Het is één keer eerder gebeurd, tweeënhalf jaar geleden in Zaanstad en Haarlemmermeer. Zo'n ruil bleek een goede manier om na een langere periode als burgemeester weer nieuwe inzichten op te doen, om daarna te kunnen sparren en feedback uit te wisselen."

Meijer: "We kennen elkaar omdat Zandvoort eind vorig jaar een politieke crisis doormaakte en Joan de Zwart toen de formatie van een nieuwe coalitie heeft geleid. We kunnen van elkaar leren, want beide gemeenten zijn vrij klein, met een bestuur dat dicht bij de bevolking staat. Ja, Blaricum heeft een andere cultuur - iedereen heeft wel zo z'n beelden van het Gooi. Maar dat is maar buitenkant. De binnenkant is altijd anders. Dat is het mooie van het burgemeesterschap: dat je die binnenkant te zien krijgt."

Waar bent u nieuwsgierig naar?

De Zwart: "Zandvoort is een echte kustgemeente en ik ben heel benieuwd naar de dynamiek die dat met zich meebrengt. Als het in een weekend dertig graden dreigt te worden, treedt er een heel draaiboek in werking, heb ik al begrepen. In het toeristenseizoen verblijven er ook veel meer mensen dan daarbuiten. Nee, dat is in september nog niet voorbij – dat merkte ik al toen ik een plek probeerde te boeken om die twee weken te verblijven."

Waarschijnlijk is er niet één gemeente waar het bestuur honderd procent stabiel is; er zijn tenslotte ook alweer verkiezingen in aantocht Joan de Zwart, burgemeester van Blaricum

Meijer: "Blaricum heeft de ambtelijke organisatie samengevoegd met die van Eemnes en Laren, daar werken op het gemeentehuis nog maar zo'n tien, vijftien mensen. Wij gaan per 1 januari iets dergelijks doen, met Haarlem. Wat doet zoiets met de bevolking, met ambtenaren, met bestuurders, daar ben ik benieuwd naar. Want je kunt wel bedenken hoe dat er in theorie uitziet, maar in de praktijk gaat het toch altijd anders."