Burgemeester worden? In Italië doen ze dat liever niet

Het gebrek aan enthousiasme voor het burgemeesterschap heeft in de meeste van die dorpjes te maken met de zwaarte van de functie en het schamele salaris dat er tegenover staat.

Ontelbare problemen

William Faè, de huidige burgervader van het noordelijke Cencenighe Agordino, is er om die reden klaar mee. Aan dagblad Libero vertelt hij: "Weet u hoeveel problemen je moet oplossen, ook in een dorpje met maar 1300 inwoners? Er zijn periodes geweest dat ik mijn vrouw niet eens zag. En dat voor een salaris van 900 euro netto per maand."

Faè heeft het wel geprobeerd, maar het is hem niet gelukt om iemand anders over te halen zich kandidaat te stellen.

De grote weerzin tegen de politieke klasse in Italië speelt ook een rol. In Austis bijvoorbeeld, een gehucht op het zonnige Sardinië, heeft ook niemand belangstelling voor de hoogste ambt en dat vinden de 826 inwoners wel best. Want nu zal het plaatsje - net als de andere zes - een jaar lang worden bestuurd door een door de overheid aangestelde 'commissaris'. "Beter een technocraat dan een politicus", zeggen de dorpelingen tegen de krant Nuova Sardegna. Daar is de beoogde commissaris het niet mee eens. Zij meent: "Voor de democratie is het essentieel dat een gemeenschap zichzelf bestuurt".