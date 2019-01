Burgemeester Gdansk overlijdt na steekpartij

Pawel Adamowicz (53) raakte zondagavond ernstig gewond toen een man op hem instak tijdens een bijeenkomst voor goede doelen. De aanvaller stormde volgens Poolse media het podium op en viel de burgemeester met een mes aan. Volgens getuigen schreeuwde de man dat hij onschuldig in de gevangenis had gezeten tijdens de vorige regering, die werd geleid door Adamowicz’ voormalige partij.

President Andrzej Duda laat weten dat Adamowicz met succes is gereanimeerd

Adamowicz is al twintig jaar burgemeester van Gdansk. Hij maakte deel uit van de democratische beweging die in de jaren 80 in de Poolse stad ontstond onder leiding van Lech Walesa. De verdachte werd nog op het podium overmeesterd en aangehouden. Hij is een 27-jarige inwoner van Gdansk met een strafblad, die zich met een perspas toegang verschafte tot de bijeenkomst.

Bloedbanken De burgemeester werd in zijn buik en hart gestoken en klapte op het podium dubbel. President Andrzej Duda liet zondagnacht nog weten dat Adamowicz met succes was gereanimeerd. “Er is hoop, maar zijn toestand is nog steeds erg zorgelijk’', schreef de president toen op Twitter. Ondanks dat artsen vijf uur lang hebben geopereerd, overleed de burgemeester maandag. “Wij konden niet winnen’' zei minister van gezondheid Lukasz Szumowski tegen Poolse media. Politici reageren met afschuw op de steekpartij. De aanval ‘verdient de hoogste veroordeling’, zei premier Mateusz Morawiecki. Inwoners van de stad toonden hun steun maandag door massaal bloed te doneren. Media lieten rijen zien van mensen voor bloedbanken. Er wordt later op de dag een herdenking gehouden. Inwoners van Gdansk doneerden maandag massaal bloed om hun burgemeester te steunen. © AP

