Bunschoten leeft tussen hoop en vrees

De gereformeerde Zuiderkerk in Bunschoten besloot om de deuren te openen van het kerkelijk centrum Kostverloren dat schuin aan de overkant ligt. Er kwamen veel meldingen binnen van dorpsgenoten die hun hart wilden luchten en over de gebeurtenissen wilden praten met hulpverleners.

De gezichten van de bezoekers die naar buiten kwamen stonden bedrukt. De jongeren, bijna allemaal scholieren van het Oostwende College waar ook Savannah leerling was, hebben moeite hun gezicht in de plooi te houden. Het gesprek had opgelucht, dat zeker. Maar veel meer daarover zeggen, wilden zij niet.

Volgens Peter de Graaf (33), jeugdouderling bij de Zuiderkerk, is er niet alleen veel onzekerheid over de identiteit van het gevonden stoffelijk overschot. “Ook de gebeurtenis twintig kilometer verderop in Achterveld heeft bij ons een duidelijke impact. Het is zo moeilijk te geloven dat die twee zaken niets met elkaar te maken hebben, maar toch moeten we het daar even mee doen. We wachten op de feiten.”

In Bunschoten zelf doen inmiddels wat wilde verhalen de ronde, met name op sociale media. Een van die verhalen gaat over een melding over een zwarte auto die in Soest en in Spakenburg meisjes op de fiets zou hebben klemgereden. De politie neemt die kennelijk serieus, gezien de oproep gisteren aan getuigen hiervan om zich te melden.

Vrijdag werd in Achterveld het lichaam van een ander 14-jarig meisje, uit Hoevelaken, gevonden. Ook zij kwam niet thuis van school en haar lichaam werd door een voorbijganger gevonden. Het is inmiddels duidelijk dat zij door een misdrijf om het leven is gekomen. Hoewel de politie aanvankelijk geen verband zag tussen de twee zaken, wordt er inmiddels rekening gehouden met ‘verschillende scenario’s’.

Vrijwilligers

Aan de rand van het dorp startten zondagmorgen honderden vrijwilligers uit Bunschoten en omstreken een zoektocht naar Savannah of mogelijke sporen van haar. Zij liepen in de richting van Hoogland, de plek waar haar fiets werd gevonden. Uiteindelijk was de vinder van het lichaam in het industrieterrein niet een van de vrijwilligers. De actie werd gestopt toen het nieuws over de vondst in De Kronkels bekend werd.

Maria Dijkhuizen (65) voelde een grote behoefte om dorpsgenoten te steunen en kwam naar het kerkcentrum Kostverloren. Ze vindt het verschrikkelijk wat er is gebeurd. “Zo doen we dat in dit dorp. Je toont solidariteit en mededogen.” Haar dochters hadden zich ’s ochtends gemeld om te zoeken naar Savannah. “Als mijn gezondheid het had toegelaten had ik ook helpen zoeken. Je bent geschokt en je wilt wat doen voor de ouders van dat meisje.”

Het is volgens Peter de Graaf duidelijk dat de angst en onzekerheid op dit moment het dorp even in de greep heeft. “Er zijn veel ouders met kinderen op de middelbare school. Die vragen zich af: wat is er aan de hand.” Zelf kende De Graaf het meisje Savannah niet. “Maar ik heb wel familie en vrienden die haar kenden. Het dorp Bunschoten telt dan wel 20.000 inwoners, maar het is een hechte gemeenschap.”