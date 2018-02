Bunker uit WO II verrijst tijdelijk uit het zand

Even hangt op de Noordboulevard op Scheveningen de sfeer van de film 'Soldaat van Oranje', alsof Engelandvaarder Rutger Hauer ieder ogenblik in jacquet het strand kan komen oprennen. In plaats daarvan gaan journalisten via een geïmproviseerde trap een onlangs ontdekte bunker in die door het Duitse leger op het strand van Scheveningen is gebouwd. Vandaag mogen achthonderd mensen er een kijkje nemen.

Voordat iedereen in de put voor het Carlton Beach Hotel naar beneden gaat, deelt de Haagse wethouder Boudewijn Revis zaklampen uit. Het is in bunker 8535 aardedonker. Het bestaat uit twee kale, beklemmende vierkante ruimten. De eerste is de slaapkamer waar naar schatting acht militairen de nacht moesten doorbrengen. Aan een wand staat een vitrine met daarin de voorwerpen die hier twee maanden geleden werden aangetroffen, zoals een krant, munitie, een wapen, flessen, een sleutel, delen van een uniform.

Na de bevrijding was het letterlijk en figuurlijk: zand erover. Tim de Mos, vrijwilliger Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen

Daarnaast is de ruimte waar de wapens stonden en de wacht werd gehouden. Voor een gat in de wand staat een betonnen tafel waarop ooit een mitrailleur stond. Door het schietgat komt geen licht naar binnen, want het huidige strand ligt inmiddels een paar meter hoger dan zeventig jaar geleden.

Een van de ruimtes binnen in de bunker. © MARTIJN BEEKMAN /GEMEENTE DEN HAAG

Mensen die vandaag de bunker kunnen bezoeken - de achthonderd kaarten vlogen de deur uit - nemen vast ook een kijkje in de Nederlandse kazemat die wat dichter bij de Pier ligt. Die werd in 1939 gebouwd en was bij de gemeente bekend. Ook dit verdedigingswerk kwam samen met een gangenstelsel bij het graven en slopen uit het zand tevoorschijn, maar dat wekte minder verbazing.

Het graven is nodig voor het ingrijpende bouwproject Kust Gezond, dat de badplaats weer aantrekkelijk moet maken. De boulevard ligt tot ongeveer de Pier en Kurhaus behoorlijk aan gruzelementen. Vrachtwagens rijden aan en af voor het afvoer van het puin. De gemeente wil dat nog voor de zomer dit deel is opgeknapt met nieuwe gebouwen voor horeca en toeristenwinkels.