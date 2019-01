Bulgarije verkoopt voortaan geen paspoorten meer aan rijken

Rijke buitenlanders die azen op verblijfspapieren uit een Europees land, kunnen niet meer terecht in Bulgarije. De Bulgaarse minister van justitie Tsetska Tsacheva kondigde gisteren aan dat de verkoop van paspoorten aan vermogende vreemdelingen niet voldoende oplevert. Daarom stopt de regering ermee.

Het besluit komt een dag nadat de Europese Commissie, niet voor het eerst, waarschuwde voor de verkoop van paspoorten aan steenrijke mensen van buiten Europa. In veel gevallen zijn ze afkomstig uit China, India, Pakistan, Rusland, of Saudi-Arabië. In het uitgelekte rapport, in het bezit van persbureau Reuters, zegt de Commissie dat dit soort regelingen georganiseerde misdaad aantrekt. Ook ligt het risico van witwassen, corruptie en belastingontduiking op de loer.

Cyprus, Malta en Bulgarije schieten tekort als het gaat om het controleren van de herkomst van het geld

25 miljard euro Twintig Europese lidstaten, waaronder Nederland, begonnen met de verkoop van verblijfsvergunningen na de economische crisis van 2008. In drie Europese landen – Cyprus, Malta en Bulgarije – kunnen rijke buitenlanders in ruil voor geld ook daadwerkelijk een paspoort kopen. Concreet betekent het dat die mensen met zo’n paspoort zich ook kunnen vestigen in andere Europese lidstaten. In tien jaar tijd heeft de regeling in totaal zo’n 25 miljard euro aan investeringen opgeleverd. Cyprus, Malta en Bulgarije worden expliciet genoemd in het rapport van de Commissie. De drie schieten allemaal tekort als het gaat om het controleren van de herkomst van het geld. De Bulgaarse regeling dateert van 2010. Tegen investeringen variërend van 580.000 euro tot meer dan één miljoen kan de Pakistaan, Egyptenaar of Rus een paspoort kopen. Het geld mag ook geïnvesteerd worden in obligaties. Volgens het Bulgaarse ministerie van justitie hebben vijftig buitenlanders sinds 2013 gebruik gemaakt van de regeling.

Skripal Het is niet voor het eerst dat een Europese lidstaat de verkoop van verblijfspapieren aan banden legt. De Britse regering kondigde na de moordpoging op de dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia aan zevenhonderd zogenoemde ‘gouden visa’ onder de loep te nemen. In Groot-Brittannië proberen voornamelijk rijke Russen aanspraak te maken op een verblijfsvergunning in ruil voor investeringen in onroerend goed. In december beloofde de Britse regering bovendien de ‘gouden visa’-regeling op te schorten en te hervormen. Maar tot op heden is onduidelijk hoe die hervormingen er precies uitzien. Ook in Portugal ligt de verkoop van verblijfspapieren onder vuur. Daar komen rijke buitenlanders in aanmerking voor visa in ruil voor een investering van 500.000 euro in onroerend goed. In Portugal is een langlopende rechtszaak bezig tegen tegen zeventien mensen die betrokken waren bij de verkoop van gouden visa. De rechter legde deze week twee Chinezen een boete op. Ze werden veroordeeld voor het witwassen van geld en corruptie.

