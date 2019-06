Buitenmens

Op zoek naar alles wat leeft in de Drentsche Aa. Zo’n 10 vaders en 13 zonen staan op Vaderdag in een beek van net een meter diep. Ze hebben een waadpak aan, hun schepnet in de aanslag. Dochters waren welkom, maar lieten het afweten. Misschien hebben jongens toch meer interesse in gekrioel van beestjes, denkt deelnemer en vader Mark Mulder (43). Zijn zoon Stefan (7, tweede van rechts) had er zo veel zin in dat hij de verrassingsactiviteit nauwelijks voor zich had kunnen houden.

Lees verder na de advertentie

Eenmaal in het water kregen ze tips voor succesvol scheppen: houd je schepnet recht naar beneden of schraap flink over de bodem. Het water is zo troebel dat het na elke poging afwachten is. Zitten er insecten bij? Bermpjes, een baars, misschien de gevreesde Amerikaanse rivierkreeft? Een exotische soort die alles opvreet en oorspronkelijk niet in de beek vlak bij Assen thuishoort. Of is de vangst vooral modder? De mannen en jongens gooien de diertjes die ze vangen in emmers en daarna in aquaria. Als het gezelschap na 1,5 uur op het droge staat, krijgen ze van iemand van Staatsbosbeheer - die de dag organiseerde - uitleg over de gescoorde vissen en insecten. Mulder: “Het was leerzaam: ik weet nu het verschil tussen een blankvoorn en een kopvoorn.” Roos Menkhorst

We zitten te vaak binnen, dus zaterdagmagazine Tijd gaat fijn naar buiten. Tips? tijdpost@trouw.nl