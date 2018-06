Buitenlandse investeringen dalen sterk; tijden van 'ongeremde globalisering' voorbij

‘Zorgwekkend’ noemt secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres die cijfers in het World Investment Report van zijn handelsdienst Unctad. Het verscheen donderdag aan de vooravond van de G7-top. Deze vergadering van de groep van zeven rijke industrielanden zal worden gedomineerd door toenemend protectionisme en het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en de andere zes: Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan en Canada.

Niet alleen liepen vorig jaar de internationale fusies en overnames terug, ook kwamen er aanzienlijk minder plannen voor nieuwe projecten. De daling was het scherpst in ontwikkelde landen en de groep daar net onder. Maar de negatieve trend is vooral zorgwekkend voor ontwikkelingslanden, die de investeringen in 2016 al met 10 procent zagen dalen en zich vorig jaar niet herstelden. Deze landen kunnen haast geen industrie opbouwen zonder buitenlands geld.

Het rapport laat zien dat de tijden van ongeremde globalisering voorbij zijn. Bij de G7 van vorig jaar was het al een flinke schok dat de VS niet langer tegen protectionisme waren. De Amerikaanse minister van financiën Steven Mnuchin benadrukte toen in Berlijn het belang van ‘eerlijke handel’, oftewel zakendoen in wederzijds belang. Inmiddels weet de Europese Unie door de ingevoerde heffingen op Europees staal en aluminium wat de VS daarmee bedoelen.

Kennis

Bij directe buitenlandse investeringen nemen ondernemingen een bedrijf in een ander land over. Of ze kopen er een stuk grond en bouwen een fabriek. Als voorbeeld noemt Unctad Heineken, dat vorig jaar 35 miljoen dollar in Ivoorkust investeerde om er de bierproductie te verdubbelen.

Als het meezit, creëren bedrijven zo banen en brengen ze technologische kennis mee. Volgens de VS gebeurt ook het tegenovergestelde: Chinese bedrijven zouden in Amerikaanse bedrijven investeren om technologische kennis te stelen. Zoals chipproducenten of robotbouwers. De weerstand daartegen groeit, ook in Europa.

Nederland was als investeerder in het buitenland de grootste daler: van 172 miljard dollar in 2016 naar 23 miljard dollar vorig jaar.

Dat de buitenlandse investeringen in de VS vorig jaar met 40 procent terugliepen, kwam niet alleen door strengere controles van de Amerikaanse overheid, maar ook door maatregelen van China zelf. Chinezen die wereldwijd miljarden willen spenderen aan hotels of filmmaatschappijen moeten voortaan eerst toestemming vragen in Peking. Europa kende vorig jaar eenzelfde daling als de VS. De grootste ontvanger van buitenlandse investeringen is nu Azië.

Van onzekerheid houden investeerders niet. Niet alleen de brexit remt hun enthousiasme. Ook de Amerikaanse sancties tegen Iran helpen weinig. De Franse autofabrikant PSA Group (Peugeot, Citroën) moet zich hierdoor plotseling terugtrekken uit twee fabrieken in Iran. Zulke verrassingen kunnen andere bedrijven ervan weerhouden de sprong naar onzekere markten te wagen.

Nederland was als investeerder in het buitenland de grootste daler: van 172 miljard dollar in 2016 naar 23 miljard dollar vorig jaar. 2016 was een piekjaar geweest door enkele overnames, zo kocht Shell het Britse gasbedrijf BG Group voor 53 miljard dollar. Nederland stond toen wereldwijd derde, nu vijftiende.