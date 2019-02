Buitenlandse investeerder ziet brood in Nederlandse thuiszorg

Dat kan in Nederland vaker voor gaan komen, denkt accountant Frans van der Plaat van Verstegen accountants. Hij spreekt over interesse voor Nederlands zorgvastgoed- en bedrijven vanuit België, Frankrijk en Scandinavië.

Als accountant van veel zorginstellingen kent Van der Plaat de zorgsector goed. Hij deed eerder onderzoek naar de verpleeghuiszorg in Nederland. Samen met consultant Rune Aresvik concludeerde hij dat de Nederlandse verpleeghuiszorg tot 2030 ongeveer 4 tot 5 miljard euro aan investeringen nodig heeft. Die komt mogelijk deels van buitenlandse investeerders als Orpea, een beursgenoteerd bedrijf met vestigingen in vooral West-Europa. Orpea en andere investeerders zullen niet snel geld steken in traditionele verpleeghuizen, omdat daar geen winst mag worden gemaakt.

Woon-zorgcombinatie

In de woonzorgcomplexen mag dat wel. Dat is een woon-zorgcombinatie die de laatste jaren sterk in opkomst is. Ouderen van nu willen niet het verzorgingstehuis of verpleeghuis in, maar kiezen voor seniorenwoningen waar een thuiszorgorganisatie voor de medische ondersteuning en begeleiding aan vast zit. Volgens cijfers van Arevsik zijn er ongeveer 350 commerciële zorglocaties. Door de overnames in januari en twee overnames vorig jaar heeft Orpea nu 10 procent van die markt in handen.

De winst zit hem voor bedrijven als Orpea niet in de zorg, zegt Van der Plaat. “Het rendement zit in het verhuren van het vastgoed. De tarieven in Nederland voor het zorgvastgoed zijn goed en daardoor aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders.”

Tegelijkertijd kan winst leiden tot een korte termijnprikkel en verschraling van de zorg omdat er zoveel mogelijk winst gemaakt moet worden. Maar er is veel concurrentie dus veel zorgen maak ik me daar niet over

Als een beursgenoteerd bedrijf zich op de zorgmarkt waagt, komen er direct vragen op over winstuitkeringen. Gaat er straks premiegeld naar aandeelhouders? “Dat is wettelijk mogelijk voor thuiszorgorganisaties”, zegt Van der Plaat. “Politiek leeft de vraag: willen we dat?”