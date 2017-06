Buffon mist nog maar één prijs

Het winnen van de Champions League moet de kroon op de carrière van Buffon worden. Zijn prijzenkast puilt uit. Hij heeft met Juventus een abonnement op de Italiaanse landstitel en won meerdere keren de nationale beker. Ook op internationaal vlak weet Buffon wat het is om prijzen te winnen. Met Parma won hij aan het einde van de vorige eeuw de Uefa Cup (tegenwoordig Europa League) en in 2006 werd hij met Italië wereldkampioen.

Italië behaalde die wereldtitel terwijl het land in de ban was van Calciopoli, het grootste omkoopschandaal in het Italiaanse voetbal. De straffen die aan de betrokkenen werden uitgedeeld, troffen ook Buffon. Zijn club Juventus werd teruggezet naar de Serie B en dat had als gevolg dat tal van topspelers van de Oude Dame hun heil elders zochten.

Buffon bleef zijn club trouw en Juventus keerde na een seizoen alweer terug op het hoogste niveau. Maar het duurde lang voordat het zich weer kon meten met de Europese elite.

Tekst loopt door onder afbeelding.

Miljardenbal

Pas in 2015 speelde Juventus weer in de finale van de Champions League. Het Barcelona van Lionel Messi was te sterk: 3-1. Vorig jaar strandde Juventus in de achtste finale van het miljardenbal, toen het na verlenging verloor van Bayern München. Dit jaar heeft coach Massimiliano Allegri een team neergezet dat maar zelden hoeft te buigen voor een tegenstander.

De defensie staat met Bonucci, Barzagli en Chiellini - Juventus beschikt net als Real Madrid met Bale, Benzema en Cristiano Ronaldo over een eigen BBC - als een huis, aangestuurd door aanvoerder Buffon. Daarnaast is Juve met Mandzukic, Cuadrado, Dybala en Higuaín ook aanvallend ijzersterk.

Als ik de Champions League had gewonnen, dan was ik waarschijnlijk al gestopt Gianluigi Buffon

De succesformatie van Allegri greep dit seizoen al tot de landstitel en de beker. Vanavond aast de Italiaan op zijn derde prijs van het seizoen. Allegri is niet bang voor een herhaling van twee jaar geleden, tegen Barcelona. "We geloven er nu veel meer in dan in 2015", zegt hij. "In vergelijking met de finale van toen is ons team op bijna elke positie gewijzigd. Nog maar vier of vijf spelers spelen bij ons. Ons vertrouwen is toegenomen en we zijn ons veel meer bewust van wat we kunnen."

Dat zelfbewustzijn moet leiden tot de derde Champions League-zege in de historie van de club. En de eerste van Buffon. "Ik heb het winnen van de Champions League nog niet meegemaakt en de beker trekt me aan", zei Buffon onlangs in het Duitse blad Kicker. "Als ik de Champions League had gewonnen, dan was ik waarschijnlijk al gestopt. Het denken aan het winnen van de beker motiveert me om door te gaan."

Buffon is met Juventus terug aan de Europese top. In 2006 versloeg hij met Italië in de WK-finale Zinédine Zidane, die nu coach van Real Madrid is. Dat wereldkampioenschap ging vooraf aan de tijd waarin de Italiaanse doelman met Juventus helemaal opnieuw moest beginnen.