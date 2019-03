Bufferzones rond abortusklinieken zijn een goed idee, zegt minister De Jonge

De veertien abortusklinieken in Nederland klagen over vandalisme en demonstranten uit religieuze hoek. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vindt het terecht dat gemeenten vrouwen die deze klinieken bezoeken, willen steunen door het instellen van een bufferzone. Roermond deed dat onlangs en ook Zwolle en Arnhem namen maatregelen.

Vrouwen moeten ongestoord toegang hebben tot een kliniek, zonder intimidatie door vreemden Christa Compas, directeur van het Humanistisch Verbond

Vrijwilligers van verschillende organisaties, zoals de katholieke groep Stirezo en het grotere, protestante ‘Schreeuw om Leven’, trekken er in Nederland op uit om vrouwen van abortus af te houden. Directeur Kees van Helden van Schreeuw om Leven schrikt van het standpunt van de minister: “Dan laten we vrouwen in de steek. We redden nu elke week één kindje. Vrouwen staan zo vaak alleen met hun spanning als zij een abortuskliniek bezoeken, wij bieden hulp met een professioneel protocol. ‘Mogen wij iets vragen?’, is onze opening. Als iemand ‘nee’ zegt, laten we dat zo”, zegt Van Helden.

Waarschuwingsbord Het Humanistisch Verbond kwam vorig jaar met het initiatief voor een bufferzone, juist vanwege klachten over acties rond abortusklinieken. Zo plaatste een kliniek in Utrecht een bord met de tekst: ‘Let op agressieve anti-abortusdemonstranten’. Directeur Christa Compas van het Humanistisch Verbond legt uit: “Voor ons staat voorop dat een vrouw in vrijheid kan beslissen over haar leven en zelf beslist wie ze bij haar afweging betrekt. Zij moet ongestoord toegang hebben tot een kliniek, zonder intimidatie door vreemden.” Het aantal abortussen ligt al jaren rond de 30.000. Een kwart van de vrouwen die ervoor kiezen is tussen de 25 en 30 jaar, ruim 20 procent tussen de 20 en 25. Tienermeisjes kwamen 2600 keer. In totaal komt 11 procent uit het buitenland. “Internationaal gezien zijn de Nederlandse abortuscijfers laag. Wij hebben een goede en veilige abortuszorg”, aldus Compas. De humanistische directeur wijst op een wetsvoorstel om een abortus-pil via de huisarts te verkrijgen zoals in andere landen. “Maar liefst 53 procent van alle abortussen vindt plaats in de eerste zeven weken. In die periode is een pil voldoende.” Als het voorstel wordt aangenomen kan het aantal abortussen in klinieken halveren.

