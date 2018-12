Budget voor eigen ontwikkeling te weinig gebruikt door werknemers

Werknemers zijn nog niet goed genoeg op de hoogte van de mogelijkheden waarin zij hun eigen keuzebudget kunnen inzetten. Met dat geld kunnen zij bijvoorbeeld opleidingen volgen, om loopbaanadvies vragen of een financiële analyse uitvoeren.

De Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) vroeg driehonderd werkgevers naar de beschikbaarheid en het gebruik van het duurzame inzetbaarheidsbudget binnen hun bedrijf. Een derde van die bedrijven geeft aan met een keuzebudget te werken. Werknemers krijgen gemiddeld 1200 euro per jaar.

Dat potje is een antwoord van werkgevers, vakbonden en de overheid op de verhoging van de pensioenleeftijd en de grote veranderingen op de arbeidsmarkt. Het grootste deel van het geld wordt besteed aan trainingen en opleidingen. Ook loopbaanadvies, een financiële check of sporten behoren tot de mogelijkheden.

De bedrijven die meededen aan het onderzoek geven onder meer aan dat het budget erg vrijblijvend is. Ook horen de werkgevers dat sommige medewerkers liever een loonstijging zien dan dat ze van het budget ­gebruikmaken. Anderen zeggen dat het budget te krap is.

Meer dan de helft van de werkgevers geeft aan dat hun personeel nog te weinig met dit thema bezig is. “Van werkgevers horen we dat het voor werknemers lastig is om het beschikbare geld goed te gebruiken”, vertelt Van der Velde. Een vervolgonderzoek moet uitwijzen hoeveel geld er daadwerkelijk blijft liggen.

De toekomst laat zich moeilijk voorspellen, maar volgens Van der Velde kunnen werknemers hun kansen met het budget wel degelijk vergroten. “Wie stratenmaker is, kan dat beroep simpelweg niet tot zijn 66ste volhouden. Daarom is het belangrijk dat hij nu alvast nadenkt over wat hij tegen die tijd gaat doen.”

“Wie een baan heeft op een laag- of middenniveau in de bankenwereld, zal misschien vrezen voor de automatisering in die sector. Hij kan daar vast op vooruitlopen door zichzelf nu alvast om te scholen”, legt AWVN-woordvoerder Jannes van der Velde uit.

Timmerman

Volgens CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden is er nog een reden voor de terughoudendheid in het gebruik van de budgetten: “Ik merk vaak dat mensen geen helder beeld hebben van hun loopbaan en dat ze niet goed weten wat ze in de toekomst willen doen.” Ook een gebrek aan tijd maakt volgens Van Wijngaarden dat personeel niet altijd op om- of nascholing zit te wachten. “Bovendien zien ze liever geen al te grote veranderingen en onderschatten veel mensen zichzelf.”

Van Wijngaarden vertelt over een timmerman die hij sprak en die zichzelf ‘maar een timmerman’ noemde. “Later bleek dat hij ook de voorzitter was van de voetbalvereniging in het dorp. Hij onderhoudt daarvoor de contacten met de gemeente, coördineerde de dertig elftallen en onderhandelde met de gemeente over de huur van de velden. Zelf had de man in kwestie helemaal niet in de gaten hoeveel vaardigheden hij daar heeft opgedaan, die hij nu als timmerman niet gebruikt. Competenties die hij in een totaal andere functie heel goed kan gebruiken.”