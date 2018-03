Brutale bierstunt bedroeft brouwende Belgische broeders

Want dat is officieel de enige manier om aan dit exclusieve bier te komen: het wekelijks veranderende bestelschema van de Sint-Sixtusabdij bekijken op de website, op de vermelde uren bellen naar een nummer dat slechts één lijn heeft, hopen dat je een keer geluk hebt, kenteken opgeven van de auto waarmee je een week later wilt langskomen om op een afgesproken uur maximaal twee kratten op te halen (met dat kenteken, en je telefoonnummer, ben je namelijk twee maanden lang niet meer welkom) om vervolgens na een bedevaart door het vlakke West-Vlaamse land de twee prachtige houten bierkratten triomfantelijk doch behoedzaam in de auto te laden.

De zwaarste variant, Westvleteren 12 (alcoholpercentage 10,2 procent), is door een Amerikaanse website meermaals uitgeroepen tot het beste bier van de wereld.

Groot was de verontwaardiging van deze hardwerkende volhouders, maar nog veel meer van de monniken van de abdij zelf, toen ze deze week werden gewezen op de stuntaanbieding van de Nederlandse supermarktketen Jan Linders (zestig vestigingen in het zuidoosten van het land). Die verkocht, alleen afgelopen donderdag, de inhoud van driehonderd kratten (ofwel 7200 flesjes) van die legendarische '12', voor 9,95 euro per stuk. Maximaal twee flesjes per klant.

De kleinschalige productie en de strikte ver­koop­voor­waar­den horen bij de filosofie van de Sint-Six­tus­ab­dij

Dat mag helemaal niet. In de verkoopvoorwaarden van de abdij staat nadrukkelijk dat het gekochte bier alleen voor eigen consumptie is, of om cadeau te doen natuurlijk, maar dat commerciële doorverkoop streng verboden is. De abdij dreigt zelfs met 'strafrechtelijke sancties' als dat toch gebeurt.