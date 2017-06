Brusselse bijbanenkoning kondigt grote schoonmaak af

De Franstalige socialist Close geldt niet voor niets als bijbanenkoning van de stad. Bij zijn aantreden anderhalve week geleden was er daarom luid protest. Uitgerekend híj zou de afgetreden burgemeester en partijgenoot Yvan Mayeur opvolgen, die weg moest toen bleek dat hij jaarlijks duizenden euro's opstreek bij de gesubsidieerde daklozenorganisatie Samusocial. Bewijzen dat hij in ruil daarvoor ook daadwerkelijk iets deed, zijn er niet.

Het gedwongen vertrek van Mayeur betekende het startsein voor een nieuwe reeks schandalen rond zichzelf verrijkende politici in België, met Brussel als epicentrum. Na Samusocial doken andere voorbeelden op van stichtingen en instellingen die vergoedingen uitdelen van soms (tien)duizenden euro's per jaar aan bestuurders die daarvoor een paar keer per maand een half uurtje vergaderen.

Opnieuw zijn het vooral Franstalige socialisten van de PS die zichzelf rijkelijk (laten) belonen, maar ook de liberalen van de MR van premier Charles Michel doen in Brussel goed mee. Intussen blijkt dat politici van vrijwel alle partijen postjes combineren.

Belgische politici blijken meesters in het creëren van bestuurlijke kluwen

Stukje bij beetje wordt de bijbanenindustrie zichtbaar. De Belgische politici blijken meesters te zijn in het creëren van bestuurlijke kluwen en in het combineren van postjes. Zo wordt Brussel bestuurd door een recordaantal politici, zei hoogleraar politicologie Kris Deschouwer tegen de VRT. In totaal zwaaien 166 burgemeesters, wethouders en ministers er de scepter over 1,4 miljoen inwoners. Dat aantal zou minimaal met een derde naar beneden kunnen, aldus Deschouwer, die Brussel vergeleek met Europese steden als Parijs (42 bestuurders) en Berlijn (71).

Gewoonste zaak van de wereld Daar komt nog bij dat één op de drie Brusselse parlementsleden ook burgemeester of wethouder is. Een Belgisch verschijnsel: het combineren van politieke functies is in het land de gewoonste zaak van de wereld. Zo is de Antwerpse burgemeester Bart De Wever ook kamerlid in het Belgische parlement. Net als de burgemeester van Mons, Elio di Rupo. In hun pogingen de precieze omvang van het bijklussen te becijferen, schreven verschillende kranten afgelopen weekend dat hun lijsten verre van volledig zijn. De Morgen roept haar lezers op tips te geven. Na een week graven constateert de krant 'nog maar net onder de oppervlakte' te zitten. De nieuwe burgemeester Philippe Close kondigde dit weekend een 'schoonmaakoperatie' aan en publiceerde een voorlopig register van bijbanen voor het centrum van Brussel. Maar dat is evenmin compleet. De Brusselse burgemeester Close belooft zelf dit najaar afstand te doen van al zijn extra functies. Ook stapt hij op als kamerlid in het Brussels parlement. Maar de afgetreden Yvan Mayeur is intussen nog gewoon gemeenteraadslid voor de PS, daarnaast verdient hij nog duizenden euro's bij bij een waterbedrijf.

