Brusselaars kijken uit naar een Justitiepaleis zonder steigers

Voor de jongeren is er hoop. Voorzichtig wordt nu gefluisterd dat de steigers in 2032 echt, maar dan ook echt weg zijn. Voorzichtig hè, want het blijft Brussel. In 2040 zou de renovatie helemaal voltooid zijn, meldde de krant La Libre Belgique deze week.

Het door de Grieks-Romeinse bouwkunst geïnspireerde Justitiepaleis houdt de gemoederen al sinds de bouw, eind negentiende eeuw, bezig. Het gold toen als het grootste gebouw ter wereld.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw werden tal van gebreken ontdekt en verrezen de steigers. De renovatie werd een prooi voor de ondoorgrondelijke bestuurlijke molens bij onze zuiderburen.

Weinig prioriteit Hoofdverantwoordelijke is de Regie der Gebouwen, een federale overheidsdienst, die onder leiding van de huidige minister Jan Jambon (van de Vlaams-nationalistische N-VA) weinig prioriteit lijkt te geven aan Brussel, een stad die veel Vlamingen haten. Onder diens voorgangers was het niet veel beter, zegt Jean-Pierre Buyle tegen La Libre. Buyle is kopstuk binnen de Poelaertstichting (vernoemd naar de architect van het Justitiepaleis). "Er is 320 miljoen euro gevonden om het voormalige justitiepaleis van Antwerpen te renoveren en het nieuwe te bouwen, er zijn budgetten toegekend voor Brugge, Gent, Kortrijk, Bergen, Luik en Namen, maar sinds het einde van de oorlog is bijna niets gedaan voor Brussel." Het is dus nog even doorbijten voor Buyle en zijn medestanders, maar hopelijk kan hun nageslacht in 2040 verzuchten: eind goed al goed.