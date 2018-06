Brussel wil miljarden extra uitgeven aan migratiebeleid

Het is een toevallige samenloop van omstandigheden. Uitgerekend in de week dat het ronddobberende migrantenschip Aquarius een dramatische wending lijkt te betekenen in het Europese migratiebeleid, presenteert de Europese Commissie haar langetermijnvisie op datzelfde beleid. Daaraan wil Brussel fors meer geld uitgeven, met name aan het versterken van de buitengrenzen. De commissie hoopt vooral alle landen achter een gezamenlijke aanpak te krijgen – een lastige opgave, toont het Aquarius-verhaal aan.

Voor de komende meerjarenperiode (2021-2027) wil de commissie de begroting voor migratie en asiel bijna verdrievoudigen van 13 miljard euro in de lopende begroting (2014-2020) naar 34,9 miljard. In het volgende decennium zouden er tienduizend grenswachten bij moeten komen. De voorstellen moeten nog worden besproken door de lidstaten en het Europees Parlement.

Na de aangekondigde bezuinigingen op onder meer het landbouwbeleid en de subsidies voor arme regio’s kon de Europese Commissie zowaar een potje aanwijzen waar meer geld naartoe gaat – al blijft de bijna 35 miljard een fractie van de uitgaven aan die traditionele EU-doelen.

Het grootste deel (21,3 miljard) gaat naar onder meer de Europese grens- en kustwacht en technische verbeteringen aan grenscontroles, zo maakte de Griekse Eurocommissaris Avramopoulos (migratie) bekend.

De lidstaten aan de buitengrenzen kunnen rekenen op 1,3 miljard aan Europees geld voor modernisering van bijvoorbeeld controleapparatuur voor de douane, detectiesystemen voor nummerplaten van voertuigen, en speurhonden.

In het voorstel wordt 10,4 miljard toegewezen aan de migratie zelf: het verbeteren van de asielprocedures, ondersteuning van legale migratie en integratie van nieuwkomers. En, voor afgewezen asielzoekers, een efficiënter terugkeerbeleid.

Sinds de migratiecrisis van 2015/2016 zijn de aantallen migranten naar de EU fors gedaald, maar de onenigheid tussen EU-landen over een toekomstbestendig asiel- en migratiebeleid is de laatste tijd weer flink toegenomen. Waar sommige landen pleiten voor een solidaire verdeling van asielzoekers, weigert onder meer Hongarije asielzoekers toe te laten. Het land richtte destijds zelfs grenshekken op en vroeg vervolgens aan Brussel om een financiële bijdrage.

Brussel distantieert zich van deze aanpak. “Het werk van de Europese Commissie is gericht op een adequaat beheer van de grenzen, niet op het sluiten ervan”, staat in een persbericht. “De commissie heeft nooit hekken gefinancierd en zal dat in de nieuwe begrotingsperiode ook niet doen.”

Migranten op het dek van de Aquarius. © REUTERS

De verwikkelingen rond de Aquarius hingen als een slagschaduw over de presentatie van Avramopoulos. Hij wilde zich niet al te kritisch uitlaten over Italië, waar de nieuwe regering deze week weigerde het schip met ruim zeshonderd migranten te laten aanmeren in een haven. “Ik moet Italië complimenteren, omdat ze de afgelopen jaren hun deuren en hun harten hebben geopend voor migranten.”

Avramopoulos deed de Italiaanse weigering van de Aquarius af als een ‘incident’, suggererend dat het tegenhouden van migranten in nood geen structureel nieuw beleid van Rome kan zijn. “Sinds de crisis van 2015 is de situatie verbeterd. Onze grenzen worden nu veel beter beheerd, dankzij de Europese geest van samenwerking in de laatste jaren. Laten we hopen dat die Europese geest voortduurt.”

Databank geeft melding bij verdacht grensverkeer De databank waarin Europese autoriteiten informatie uitwisselen over personen wordt uitgebreid, zodat straks meer bekend is over wie een EU-land binnenkomt en uitgaat. Het Schengen Informatiesysteem (SIS) geeft in de toekomst een melding als een misdadiger, terreurverdachte of uitgeprocedeerde asielzoeker de grens wil passeren. “Dit draagt eraan bij dat het vrij verkeer van personen in stand wordt gehouden”, aldus Eurocommissaris Avramopoulos (migratie). “Uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen straks niet meer zomaar naar een andere EU-lidstaat vertrekken om te voorkomen dat zij naar hun thuisland moeten terugkeren”, zegt CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers.