Brussel vreest spilzucht van de Italianen, hervormen Eurozone wordt lastig

2018 moest het jaar van de hervormingen aan de eurozone worden; de zon scheen immers, economisch gezien, dus een beter moment om het dak te repareren was er niet. Maar met de komst van een nieuwe, EU-kritische regering in Italië (de derde economie van die eurozone) is die hoop al in mei vervlogen.

Het regeerakkoord van de Vijfsterrenbeweging en de Lega is iets minder extreem uitgevallen dan in EU-kringen werd gevreesd, maar dat maakt de schok er niet minder om. Rome zal voorlopig eerder recht tegenover Brussel en andere EU-lidstaten staan dan er samen mee optrekken­­, wat de Franse president Macron­­ en de Duitse bondskanselier Merkel graag zouden willen. Volgens sommige commentaren is de nieuwe regering de grootste tegenvaller voor de EU sinds het brexit-referendum in 2016.

Het land dat na Griekenland de grootste schuldenberg heeft binnen de eurozone zegt ronduit maling te hebben aan het strenge EU-be­gro­tings­be­leid

De grootste zorg geldt de gevreesde spilzucht van de twee regeringspartijen, die hun verkiezingsbeloften over geld uitgeven aan leuke dingen voor de mensen waar lijken te maken. Het land dat na Griekenland de grootste schuldenberg heeft binnen de eurozone zegt ronduit maling te hebben aan het strenge EU-begrotingsbeleid. En dat uitgerekend in het jaar dat alle EU-landen voor het eerst sinds de oprichting van de muntunie allemaal netjes onder de toegestane 3 procent begrotingstekort blijven.

Markten in mineur Ook Italië is op dat punt braaf, maar met een staatsschuld van zo’n 130 procent van het bruto binnenlands product schiet het ver over het toegestane plafond van 60 procent heen. Tegen die roodgekleurde achtergrond wil de regering dus nieuwe schulden maken. De financiële markten in Italië hadden dan ook een slechte dag vandaag. Ook de euro daalde weer in waarde ten opzichte van de dollar, voor de vijfde week op rij. De vraag is wat er van de plannen overblijft als de financiële markten nóg bibberiger worden en er een kapitaalvlucht op gang zou komen. Waarschuwingen daarvoor hebben beide regeringspartijen eerder al gedwongen om een passage over een mogelijk vertrek uit de eurozone uit het beleidsprogramma te schrappen. De aankomende premier en ministers zullen bovendien in Brussel verantwoording moeten afleggen tegenover hun ambtgenoten uit de andere lidstaten. Dat wordt hun kennismaking met de realiteit. Voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie, het instituut dat als scheidsrechter optreedt bij begrotingsafspraken, wil nog niet vooruitlopen op een mogelijke confrontatie met Rome. “Italië is van het allergrootste belang voor de EU. De EU zou niet compleet zijn zonder de Italiaanse natie en haar bevolking.”