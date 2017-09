Brussel legt Scania kartelboete op van 880 miljoen euro

Daarnaast berekende het kartel de kosten van nieuwe technologieën voor strengere emissieregels door aan klanten. Scania kreeg de boete omdat het weigerde met de commissie mee te werken. Man, Daf, Daimler, Iveco en Volvo/Renault deden dat wel. EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) stopt nu het onderzoek.

Dit jarenlange kartel had gevolgen voor een groot aantal wegvervoerders

"Dit jarenlange kartel had gevolgen voor een groot aantal wegvervoerders omdat de bedrijven gezamenlijk meer dan negen van de tien middelgrote en zware trucks in Europa produceerden. In plaats van samen te spannen hadden ze moeten concurreren." De commissie werd indertijd getipt door Volkswagendochter Man en viel bij de betrokken bedrijven binnen. Man kreeg daarom immuniteit en hoeft niets te betalen. De andere vier bekenden schuld waardoor ze korting kregen op de boetes. De prijsafspraken verliepen tussen 1997 en 2004 op het niveau van topmanagers, vaak in de marge van handelsbeurzen en per telefoon. Volgens Vestager was Scania een 'heel actief' kartellid.