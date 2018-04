Brussel houdt de adem in: Komt die Amerikaanse staalheffing dan toch nog?

De regering-Trump voerde die in maart in, maar de Europese Unie werd op het nippertje toegevoegd aan de lijst landen die een vrijstelling kregen. Die vrijstelling loopt vandaag af. Washington heeft de voorbije weken geen enkele keer de suggestie gewekt dat er een verlenging zit aan te komen, laat staan dat er sprake zal zijn van een permanente vrijstelling.

Eurocommissaris Cecilia Malmström (handel) belt vandaag met de Amerikaanse handelsminister Wilbur Ross in een ultieme poging de heffingen te voorkomen. De kwestie is vorige week ook aan de orde geweest bij bezoeken aan president Trump van de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merkel. Naar verluidt heeft Trump zijn irritatie laten blijken dat hij op handelsgebied geen zaken kan doen met individuele EU-lidstaten maar dat hij is aangewezen op de EU-instituties.

We zijn geduldig en voorbereid. De Dag van de Arbeid zal voor ons vol arbeid zijn Een commissiewoordvoerder

De president kondigde in maart de heffingen van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium aan, met als argument de nationale veiligheid. Trump vindt dat de Amerikaanse industrie de dupe is van de import van goedkoop staal uit vooral China. Behalve de EU heeft Amerika ook Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, Mexico en Zuid-Korea in eerste instantie gevrijwaard, tot 1 mei.

Tegenmaatregelen Vanaf het moment dat de Amerikaanse staaltarieven in de lucht hingen, heeft de Europese Commissie tegenmaatregelen voorbereid. Zo zouden, mochten de Amerikaanse tarieven ook voor de EU gaan gelden, enkele typisch Amerikaanse producten worden belast met hogere heffingen, zoals Harley-Davidson motorfietsen, Levi's spijkerbroeken, bourbon whiskey uit de staat Kentucky, en pindakaas. Dat zou het begin kunnen zijn van een handelsoorlog tussen de innige handelspartners de VS en de EU. Een commissiewoordvoerder wilde vandaag niet op de zaken vooruitlopen. "We zijn geduldig en voorbereid", liet hij weten. "De Dag van de Arbeid zal voor ons vol arbeid zijn." De regeringsleiders van de grootste drie EU-lidstaten - Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk - hebben gisteren in een gezamenlijk telefoongesprek afgesproken dat ze in deze handelskwestie gezamenlijk en in EU-verband zullen optrekken. "Ze waren het erover eens dat de Verenigde Staten geen handelsmaatregelen tegen de Europese Unie moeten treffen, en dat de EU klaar staat om haar belangen te verdedigen, binnen het raamwerk van de multilaterale handelsorde", aldus een Duitse regeringswoordvoerder na het gesprek tussen Angela Merkel, Emmanuel Macron en Theresa May.

